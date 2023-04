PlayStation Plus Premium, disponibile da ora a sorpresa il nuovo gioco gratis in prova

Da questo momento tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium possono accedere a una nuova prova gratuita esclusiva, rilasciata per celebrare il lancio di un nuovo gioco acquistabile su PS5 e PS4.

Se siete iscritti al piano Premium di PS Plus (trovate gift card dedicate su Amazon), potete già iniziare a scaricare sulle vostre console una versione in prova esclusiva di DE-EXIT Eternal Matters, un platform che vi permetterà di affrontare un viaggio surreale nell’aldilà.

Questa nuova interessante produzione è stata rilasciata proprio nelle scorse ore, dato che il lancio ufficiale è avvenuto il 14 aprile 2023, ma grazie a PlayStation Plus Premium potrete già provare la prima ora di gioco senza alcun acquisto obbligatorio.

Ciò vi permetterà di mettere le mani su una nuovissima produzione per le console PlayStation fin da subito e provare i primi istanti di gioco, così da decidere poi in tutta calma se procedere o meno con l’acquisto della versione completa.

Il nuovissimo De-Exit Eternal Matters è già disponibile in prova su PS Plus Premium.

Handy Games descrive la sua nuova avventura come «un’esperienza cinematografica voxel»: in questa produzione noterete infatti subito il contrasto tra l’estetica minimalista voxel e le texture pulite, ma allo stesso tempo troverete anche animazioni in motion capture ed effetti visivi realistici.

DE-EXIT Eternal Matters fonde meccaniche platform e d’azione con quelle esplorative e stealth, in quello che vuole essere un inno alla vita per ricordare i morti: l’obiettivo è quello di aprire una discussione su quello che spesso viene considerato un argomento tabù, ma con una prospettiva più positiva del solito.

Se la descrizione del team di sviluppo ha attirato la vostra attenzione e volete scoprirne di più, gli abbonati a PlayStation Plus Premium potranno iniziare a scaricare la versione di prova gratuita al seguente indirizzo, o anche effettuando la ricerca manuale dallo store su console.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che dalla prossima settimana saranno disponibili tanti nuovi giochi gratis interessanti sul catalogo di Plus Extra e Premium: vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena potrete riscattarli.

Tuttavia, è stato anche confermato che a breve non saranno più disponibili addirittura 32 titoli gratuiti: tra questi c’è anche Marvel’s Spider-Man, un addio che ha inevitabilmente scatenato non pochi malumori tra i fan.