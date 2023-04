Marvel’s Spider-Man non sarà più gratis su PlayStation Plus: i fan sono infuriati

Molti fan iscritti a PlayStation Plus sono rimasti decisamente sorpresi quando Sony ha annunciato, nelle scorse ore, l’imminente rimozione di Marvel’s Spider-Man dal catalogo di giochi gratis: una scelta del resto difficile da comprendere, trattandosi di un titolo first-party.

I giocatori avevano infatti dato per scontato che PS Plus Extra (trovate gift card dedicate su Amazon) avrebbe tenuto per sempre sul servizio i suoi giochi esclusivi, proprio come del resto tende a fare il “rivale” Xbox Game Pass.

L’annuncio della rimozione di ben 32 giochi, tra i quali c’è appunto anche Marvel’s Spider-Man, è perciò arrivato come una vera e propria doccia fredda per la community, che tutto si aspettava tranne di dover rinunciare a una delle esclusive più apprezzate del catalogo.

Le community online sono state inevitabilmente prese d’assalto da utenti infuriati per questa decisione, alcuni dei quali sono arrivati ad accusare Sony di aver scelto volutamente di toglierlo solo per riproporlo a prezzo pieno in vista dell’uscita del sequel, o per spingere le vendite in vista del film animato Into the Spider-Verse (via PlayStation LifeStyle).

Un chiaro esempio di come la community abbia reagito molto male in seguito all’annuncio è visibile nel forum Reddit dedicato a PlayStation Plus, dove il thread dedicato alla rimozione degli oltre 30 giochi è stato preso d’assalto dai fan sconvolti per l’addio di Marvel’s Spider-Man.

Molti utenti hanno infatti iniziato a domandarsi quale sia il senso di pagare quote aggiuntive per Extra o Premium se non esiste neanche la garanzia di avere per sempre nel catalogo i giochi prodotti da PlayStation Studios.

Quello di Spider-Man è infatti a tutti gli effetti un precedente per il servizio in abbonamento e significa che ogni singola esclusiva potrebbe essere rimossa all’improvviso: se per i giochi di terze parti è un aspetto comprensibile per via della natura delle licenze, per un prodotto realizzato dai PlayStation Studios la situazione potrebbe diventare troppo imprevedibile da tenere in conto.

Di conseguenza, sono già numerosi i fan che hanno pre-annunciato la loro intenzione di tornare all’iscrizione Essential dopo il prossimo rinnovo dell’abbonamento: vi terremo prontamente aggiornati qualora arrivassero chiarimenti sulla rimozione dell’amata avventura dell’Uomo Ragno.

Ricordiamo che in contemporanea agli addii sono stati annunciati anche i nuovi giochi gratis in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium, anche se non sembra aver aiutato i fan a digerire l’amara pillola. Tuttavia, per Pasqua il servizio ha voluto fare ai suoi fan una gradita sorpresa proponendo un ulteriore omaggio scaricabile.