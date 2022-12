PlayStation Plus Extra e Premium dirà addio a 7 giochi gratis a febbraio 2023

Con il 2022 ormai prossimo alla sua naturale conclusione, è ormai arrivato il momento per PlayStation Plus e tutti i suoi abbonati di cominciare a guardare al prossimo anno, che nei prossimi mesi sarà costretto a rinunciare a numerosi giochi gratis.

I piani di abbonamento Extra e Premium (potete iscrivervi acquistando una gift card in sconto su Amazon), come gli utenti ormai sapranno, consentono infatti di accedere a un catalogo in costante aggiornamento di giochi gratis, ma che vedrà ogni mese diversi addii.

Dopo aver già svelato i 10 giochi gratis che lasceranno il catalogo a gennaio, la redazione di TrueTrophies ha condotto ulteriori indagini tramite il PlayStation Store, arrivando a scoprire che a febbraio 2023 ci sono ben 7 giochi confermati che lasceranno il catalogo.

Tra questi c’è anche un addio particolarmente importante per gli amanti dei classici open world: sembra infatti che il prossimo febbraio lascerà ufficialmente il servizio Grand Theft Auto Vice City — The Definitive Edition, la versione proposta in GTA Trilogy di uno dei più amati capitoli della serie di Rockstar Games.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa con tutti i giochi gratis in uscita da PlayStation Plus Extra e Premium da febbraio: potete avere voi stessi conferma dirigendovi sulle pagine ufficiali da PS Store di tutti i titoli elencati.

PlayStation Plus: giochi gratis in uscita a febbraio 2023

Agatha Christie: The ABC Murders

The Book of Unwritten Tales 2

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition

Sine Mora EX

SkyDrift Infinity

Sparkle Unleashed

The Turing Test

Tutti i giochi gratis che vi abbiamo elencato resteranno disponibili fino al 21 febbraio, giornata in cui dovrebbero eventualmente essere proposte ulteriori aggiunte su Extra e Premium.

Curiosamente, sembra che gli utenti americani perderanno anche Rad Rodgers a partire da questa data, che non è stata tuttavia elencata sulle pagine italiane ed europee. Vi terremo naturalmente aggiornati qualora ciò dovesse cambiare o se dovessero essere annunciati ulteriori titoli in uscita.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che sono già disponibili ben 21 nuovi giochi gratis sul servizio in abbonamento, ma a partire dal 3 gennaio dovrebbe essere disponibile anche WWE 2K22.

Dalla stessa data dovrebbero inoltre essere disponibili i nuovi giochi gratis riscattabili su Essential: per il momento non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale da Sony, ma gli omaggi di gennaio potrebbero essere già stati svelati dal “solito” leak.