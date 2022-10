PlayStation Plus Extra e Premium, un grande open world ci dirà addio nel 2023

PlayStation Plus ha confermato il primo gioco gratis disponibile per gli utenti iscritti a Extra e Premium che lascerà ufficialmente il catalogo nel 2023: si tratta dell’edizione «definitiva» di uno dei più amati open world.

Stiamo naturalmente parlando di GTA Vice City Definitive Edition, disponibile non solo all’interno della raccolta GTA Trilogy (la trovate su Amazon) ma anche gratuitamente grazie all’abbonamento di casa Sony, almeno fino al prossimo anno.

Nelle scorse ore Sony ha infatti deciso di reintrodurre le date di scadenza dei giochi gratis su PS Plus e la relativa sezione «Last Chance to Play», dopo aver temporaneamente deciso di rimuoverle senza alcuna spiegazione.

Come riportato da PlayStation LifeStyle, sembra che proprio il grande open world di Rockstar Games sia attualmente l’unico gioco gratis presente in questo speciale catalogo: gli utenti avranno dunque tempo fino al 21 febbraio 2023 per poter riscoprire questa grande avventura.

Curiosamente, in precedenza anche Rez Infinite sembrava dover abbandonare presto il catalogo di giochi gratis, ma dopo l’ultimo aggiornamento sembrerebbe esserci stato un ripensamento: il titolo non appare più nella sezione di titoli in uscita da PlayStation Plus Extra e Premium.

Significa che soltanto GTA Vice City Definitive Edition, salvo ulteriori annunci improvvisi che potrebbero arrivare nei prossimi giorni, è attualmente l’unico gioco pronto a lasciare il servizio, ma i fan avranno molto tempo a disposizione per poter finire le avventure di Tommy Vercetti.

Se volevate dunque provare questo capitolo incluso in GTA Trilogy, il nostro consiglio è quello di non dimenticarvi di recuperarlo il prima possibile, in attesa di scoprire quali altri titoli potrebbero lasciare il servizio nelle prossime settimane.

Ricordiamo che nelle scorse ore sono stati anche confermati i nuovi giochi gratis riscattabili su PlayStation Plus Essential, ma per il momento non è arrivato alcun annuncio relativo al catalogo di Extra o Premium. Non appena dovessero arrivare ulteriori notizie da parte di Sony, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.