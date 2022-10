PlayStation Plus, riappare a sorpresa il dettaglio sparito nei giorni scorsi

Nei giorni scorsi, Sony sembrava aver cancellato a sorpresa la data di rimozione dei giochi dal suo catalogo PlayStation Plus, una decisione che aveva lasciato i giocatori abbastanza perplessi.

Gli abbonati al servizio di casa Sony (potete iscrivervi anche acquistando gift card dedicate su Amazon) si erano infatti accorti del cambiamento durante il giorni scorsi.

Sony aveva infatti rimosso le date di scadenza dai titoli presenti su PlayStation Plus, rendendo quindi impossibile capire quanto tempo hanno ancora gli utenti per giocare a un determinato titolo.

Ora, però, come riportato anche da Push Square, la compagnia nipponica sembra averci ripensato, si spera in veste definitiva.

La sezione Last Chance to Play era stata infatti privata delle date di scadenza allegate agli elenchi dei giochi, sebbene queste sembrano essere ora tornate a distanza di pochi giorni.

L’esempio portato all’attenzione dei giocatori è quello di GTA Vice City – Definitive Edition, aggiornato con la data di scadenza del 21 febbraio 2023.

Dopo l’aggiornamento, un nuovo testo specifica ora quando l’offerta arriverà al termine. Nel caso di GTA, viene indicata la data in cui la remaster per PS5 e PS4 sarà rimossa da PS Plus Extra.

Ma non solo: Rez Infinite non rientra più nella lista dei titoli che si preparano ad abbandonare il servizio, nonostante risultasse fino a qualche giorno fa tra i giochi in uscita dal catalogo. Vi terremo aggiornati in caso di novità

Restando in tema, sono emersi i giochi che faranno capolino a novembre sul catalogo PlayStation Plus Essential, stando a un leak.

Ma non solo: di recente è stata aggiunta anche la possibilità di cambiare regione dei giochi PS classici, passando da versioni PAL a NTSC a piacimento.

Infine, PlayStation Plus Premium ha aggiunto nuovi titoli PS1 al catalogo in streaming, inclusa anche la possibilità di sbloccare i relativi nuovi trofei aggiunti.