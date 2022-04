PlayStation Plus è stato “devastante” per gli autori di un gioco gratis

Uno dei vantaggi più apprezzati dagli utenti iscritti a PlayStation Plus è sicuramente la possibilità di riscattare nuovi giochi gratis ogni mese, spesso appartenenti a partner di terze parti appositamente selezionati da Sony.

Per includere la possibilità di riscattare giochi gratis su PlayStation Plus (di cui potete acquistare 12 mesi di abbonamento in offerta su Amazon) naturalmente è necessario che Sony e le case di sviluppo raggiungano un accordo economico con cifre che, per ovvi motivi, non vengono mai svelate.

Oggi i giocatori possono così riscattare i regali di questo mese, ma esattamente un anno fa, per la precisione durante aprile 2021, la distribuzione di un gioco gratis nel servizio in abbonamento pare abbia avuto conseguenze inaspettate secondo i suoi autori.

Stiamo parlando di Oddworld Soulstorm, l’ultimo capitolo della popolare serie che venne distribuito gratuitamente solo su PS5 e sulla cui inclusione è stato rivelato un retroscena molto curioso.

In un’intervista rilasciata al canale YouTube Xbox Expansion Pass (via PlayStation LifeStyle), Lorne Lanning di Oddworld Inhabitants ha infatti confessato che includere il gioco su PlayStation Plus avrebbe comportato serie conseguenze per le vendite del gioco.

Lanning spiega che fecero un accordo con Sony per l’inclusione del gioco PS5 sul servizio in abbonamento durante gennaio 2021, il mese in cui era inizialmente previsto il lancio: le previsioni sostenevano infatti che pochi giocatori avrebbero avuto a disposizione la console next-gen, dunque si sarebbe trattato di un accordo conveniente per entrambe le parti.

Tuttavia, la pandemia ha stravolto i piani degli sviluppatori, che sono stati costretti a rinviare il gioco ad aprile 2021: questa finestra di lancio è diventata dunque la nuova data per l’inclusione su PlayStation Plus, dando così ai giocatori 3 mesi di tempo in più per recuperare la console.

Il risultato è che Oddworld Soulstorm è stato riscattato da 4 milioni di giocatori: un dato che è stato «devastante» per il team di sviluppo e che ha inevitabilmente condizionato le vendite vere e proprie del titolo.

C’è da dire che non c’è alcun possibile colpevole in questa storia: agli sviluppatori serviva un aiuto economico per lo sviluppo di Oddworld Soulstorm e Sony lo ha fornito, ottenendo in cambio la promessa del rilascio gratuito della versione PS5 sul servizio in abbonamento per il primo mese.

Probabilmente non si lamenteranno invece gli autori dell’ultimo bonus mensile gratuito a sorpresa, che incentiverà invece gli utenti a utilizzare il loro titolo ancora di più e, probabilmente, a effettuare ulteriori acquisti.

Se siete curiosi di scoprirne di più sul servizio in abbonamento di casa Sony, vi invitiamo a consultare la nostra guida dettagliata a PlayStation Plus con tutte le informazioni di cui avrete bisogno.