PlayStation Plus, è polemica: l’upgrade PS5 diventa a pagamento per un gioco gratis

PlayStation Plus consente a tutti gli utenti iscritti di continuare ad accedere senza alcun limite di tempo a tutti i giochi gratis riscattati nel corso degli anni, a patto naturalmente di restare iscritti al servizio in abbonamento.

Tuttavia, l’inclusione del titolo non significa che ne siate entrati direttamente in possesso: una distinzione chiara che alcuni sviluppatori hanno scelto di rendere più evidente facendo esclusioni controverse, coinvolgendo in questo caso un titolo che era stato incluso nel 2020 su PS Plus (trovate una gift card per l’abbonamento su Amazon).

Vi avevamo raccontato già in passato sulle nostre pagine casi simili, anche se il più simbolico fu certamente Final Fantasy VII Remake, ma in seguito alle polemiche e dopo diversi mesi Square Enix decise di fare dietrofront.

Come riportato da Game Rant, il caso si è però riaperto con Cities Skylines: l’upgrade Remastered su PS5 è stato infatti reso disponibile per tutti coloro possiedano già l’edizione base del titolo. A meno che non l’abbiate ottenuta tramite PlayStation Plus, a quanto pare.

Se avevate riscattato Cities Skylines su PlayStation Plus, dovrete pagare per accedere all'edizione Remastered.

In seguito al day-one dell’aggiornamento Remastered, molti utenti hanno infatti segnalato la loro confusione nel non riuscire a poter scaricare l’edizione PS5: il team di sviluppo aveva infatti promesso un upgrade gratuito per tutte le edizioni digitali.

Nelle scorse ore, la produzione di Colossal Order e Paradox Interactive ha però deciso di chiarire — all’ultimo secondo — che la promozione non è valida per chiunque avesse già ottenuto l’edizione gratuita su PlayStation Plus: sarà necessario acquistare il gioco base e solo allora si potrà accedere all’upgrade gratuito.

If you own a PS Plus version of Cities: Skylines that you claimed from the 2020 giveaway of the game on PS Plus, you will not be able to access Remastered for free. You will have to buy the game to own it & get a free upgrade for Remastered. — Cities: Skylines (@CitiesSkylines) February 15, 2023

Una scelta decisamente discutibile, aggravata dal fatto che anche chi possiede l’edizione fisica non può effettuare l’aggiornamento: l’upgrade è stato infatti riservato esclusivamente a chi ha acquistato l’edizione digitale del gioco. I possessori del gioco su disco o della versione PlayStation Plus saranno dunque costretti all’acquisto.

La stessa gestione dell’upgrade appare comunque decisamente discutibile, dato che gli sviluppatori hanno anche confermato che i salvataggi dell’edizione base non sono comunque trasferibili nella versione Remastered.

Inevitabilmente, la decisione non ha fatto altro che scatenare polemiche tra la community, con le inevitabili accuse di scarsa chiarezza riservate non solo al team di Cities Skylines, ma anche allo stesso PlayStation Plus.

Un’altra scelta che sta facendo discutere è anche l’annunciata inclusione di Horizon Forbidden West a sorpresa su PS Plus Extra e Premium: i fan sono infatti divisi tra chi la ritiene una scelta sensata per promuovere l’arrivo dei DLC — e del capitolo per PlayStation VR2, che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione dedicata — e chi invece la ritiene una dimostrazione del suo scarso successo. Qualunque sia la verità dietro questa decisione, gli utenti iscritti potranno scoprire presto un vero big senza costi aggiuntivi.

Vedremo se invece il team di Cities Skylines sceglierà di ripensarci e di ritirare questa contestata manovra: se dovessero esserci ulteriori aggiornamenti, vi terremo informati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, se volete comunque giocarci con un servizio in abbonamento, vi ricordiamo che dal day-one l’edizione Remastered è disponibile gratis su Xbox Game Pass.