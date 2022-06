PlayStation Plus, è polemica: alcuni fan non possono utilizzare molti giochi gratis

Sembra che il processo di transizione al nuovo PlayStation Plus non sia avvenuta senza problemi: molti utenti stanno infatti segnalando una gestione decisamente confusionaria di alcuni giochi gratis, che a causa di un errore di Sony non possono essere giocati su PC.

La polemica riguarda ancora una volta il catalogo di giochi classici, ai quali è possibile accedere tramite la tier Premium di PlayStation Plus (potete acquistare una PSN card dedicata su Amazon): sembra però che molti titoli non siano stati catalogati correttamente.

Avevamo infatti già segnalato come diversi classici fossero stati segnalati non correttamente per le tier Extra e Premium, ma il problema sembrerebbe essere più serio del previsto, andando a coinvolgere perfino le console associate.

Come riportato da Eurogamer.net, gli utenti hanno infatti scoperto che a causa di questi problemi è diventato perfino impossibile trovarli nell’app dedicata su PC, dedicata allo streaming dei giochi: in altre parole, gli utenti non possono giocarci su computer.

Molti giochi PS1, PS2 e PS4 sono stati infatti etichettati non correttamente come giochi PS3, causando conseguentemente errori nell’applicazione e impendendone l’avvio: un bug che coinvolge anche titoli recenti come Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Death Stranding.

L’applicazione PC di PlayStation Plus non riesce così ad avviare tali giochi gratis classici, mentre se il titolo viene catalogato correttamente alla sua rispettiva console non ci saranno particolari problemi e il servizio funzionerà come previsto.

Ma i problemi non sono legati soltanto all’avvio: a causa di questo bug, moltissimi giochi non possono nemmeno essere cercati all’interno dell’app. L’utente Reddit Iamafatcupcake ha realizzato una lista completa dei titoli inaccessibili, che risulta essere davvero lunga e dimostra che qualcosa non ha funzionato per il lancio del servizio.

I fan PC non hanno nascosto una certa rabbia per quello che risulta essere un vero e proprio disservizio, segnalando prontamente l’accaduto a Sony: l’augurio è che la compagnia sia in grado di risolvere questo strano bug il prima possibile per garantire a tutti gli utenti iscritti al nuovo PlayStation Plus l’esperienza videoludica che meritano.

Al momento Sony non ha ancora commentato l’accaduto, nonostante l’evento sia stato segnalato per la prima volta almeno 4 giorni fa, causando inevitabilmente nuovi polemiche all’interno della community: vi terremo prontamente aggiornati se dovessero esserci ulteriori novità.

Nonostante il lancio non sia stato probabilmente ottimale, il nuovo abbonamento rappresenta un’ottima occasione per recuperare grandi classici: sulle nostre pagine vi abbiamo segnalato 5 giochi gratis da non lasciarvi sfuggire.

Non tutti i giochi gratis saranno però disponibili per sempre sul catalogo: PlayStation Plus ha infatti confermato i primi giochi a cui dovremo dire addio, tra cui c’è anche Red Dead Redemption 2.