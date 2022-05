PlayStation Plus, disponibili ora i nuovi giochi gratis di maggio

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis PlayStation Plus per il mese di maggio: gli utenti potranno dunque scaricare 3 nuovi omaggi sulle proprie console.

La line-up di PlayStation Plus (potete acquistare un abbonamento annuale su Amazon) si aggiorna dunque per l’ultima volta prima dell’arrivo del nuovo abbonamento, che introdurrà nuove tier per il servizio che continuerà comunque ad aggiungere giochi gratis ogni mese.

L’annuncio di Sony aveva in ogni caso confermato i leak emersi nelle precedenti ore, svelando in particolar modo che FIFA 22 è il titolo di maggior spessore offerto questo mese.

L’arrivo dei nuovi titoli gratuiti significa anche che da adesso non è più possibile riscattare i giochi di aprile: se li avevate già aggiunti alla vostra raccolta, potrete continuare a scaricarli e giocarci per tutta la durata del vostro abbonamento.

FIFA 22, come sottolineavamo in apertura, è sicuramente il titolo «big» gratis del mese e ha bisogno di poche presentazioni: si tratta dell’ultimo imperdibile capitolo della simulazione calcistica ideata da EA Sports ed entrambe le versioni PS4 e PS5 sono disponibili per il download.

Tribes of Midgard è invece un mix tra roguelite e survival action pubblicato da Gearbox, nel quale dovremo avventurarci insieme alla nostra tribù alla ricerca di risorse preziose, respingendo allo stesso tempo i bruti che vogliono distruggere il seme di Yggdrasil.

Curse of the Dead Gods è, infine, un rogue-like di esplorazione ambientato in un tempio crudele con labirinti infiniti: i giocatori sfideranno divinità maligne e trappole mortali mentre cercheranno le ricchezze più preziose e la vita eterna.

Potete scaricare i nuovi giochi gratis da adesso: non dovrete fare altro che dirigervi ai seguenti link per riscattare immediatamente i nuovi omaggi di PlayStation Plus, anche senza una console.

Vi ricordiamo che tutti i giochi gratis di maggio saranno disponibili fino al 6 giugno 2022: a partire da questa data non sarà più possibile riscattarli e lasceranno spazio a nuovi importanti regali.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi anche che Persona 5 Royal lascerà la PlayStation Plus Collection l’11 maggio 2022: a differenza dei giochi gratis disponibili ogni mese, l’unico modo per riscattarlo sarà utilizzare una console PS5.