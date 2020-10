PlayStation Plus conviene ancora? Ecco quanto abbiamo risparmiato nel 2020

Quando PlayStation Plus riscosse grande popolarità, ormai quasi due generazioni fa, uno dei suoi benefici più chiacchierati era rappresentato dalla Instant Game Collection – ossia il fatto che ogni mese venissero regalati dei giochi, inclusi nell’abbonamento, che era possibile riscattare come se fossero stati acquistati regolarmente.

Questo beneficio, che un tempo proponeva titoli per PS4, PS3 e PS Vita, oggi propone due giochi PlayStation 4 al mese ed è solo una delle caratteristiche di Plus. L’abbonamento, infatti, è obbligatorio per giocare online – e sappiamo che lo porteremo con noi anche su PS5.

La Instant Game Collection, allora, è ancora una punta di diamante dell’offerta di PlayStation Plus, considerando quanto attiri l’attenzione ogni mese l’annuncio dei nuovi giochi gratis? Vediamo cosa ci dicono i puri numeri.

Quanto ci hanno fatto risparmiare i giochi PS Plus nel 2020

Abbiamo raccolto un po’ di statistiche sui giochi resi disponibili fino a oggi, da inizio anno all’ultimo mese prima di PS5, per vedere quanto avreste speso se aveste acquistato i giochi PlayStation Plus, anziché portarli a casa gratis. Le cifre sono corrispondenti a quelle del prezzo assegnato ai giochi su PlayStation Store.

Sono emerse queste statistiche:

Gennaio 2020: 28,98€

Febbraio 2020: 119,97€

Marzo 2020: 79,98€

Aprile 2020: 64,98€

Maggio 2020: 79,98€

Giugno 2020: 94,98€

Luglio 2020: 99,98€ (con Erica gioco extra)

(con Erica gioco extra) Agosto 2020: 44,98€

Settembre 2020: 49,98€

Ottobre 2020: 69,98€

Sommando questi mesi, apprendiamo quindi che fino a oggi nel 2020 PlayStation Plus ha offerto ai giocatori 733,79€ di videogiochi. Il prezzo dell’abbonamento è pari a 59,99€ annuali o 24,99€ per il trimestre.

Per confronto, i colleghi di Polygon avevano calcolato che il valore di tutti i giochi PlayStation Plus nel 2019 fosse pari a $894,68, quindi potremmo trovarci di fronte a un valore in linea con quello proposto lo scorso anno.

Sappiamo anche che su PlayStation 5 sarà introdotta la PlayStation Plus Collection – una libreria di grandi classici PS4 inclusi nell’abbonamento e pienamente retrocompatibili – quindi rimane da scoprire se e come questo andrà a influire nella tradizionale Instant Game Collection, o se questa continuerà a proporre due giochi PS4 al mese, forte della retrocompatibilità confermata.