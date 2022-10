PlayStation Plus, appaiono in anticipo i giochi gratis di novembre

Tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus possono mettere mano a un catalogo di giochi realmente vasto, tanto che ora sono stati leakati i giochi gratis di novembre 2022.

Le tier più avanzate dell'abbonamento di casa Sony si preparano a offrire nuovi titoli disponibili senza alcun costo aggiuntivo.

Da pochi giorni tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium hanno potuto accedere a ben 23 nuovi giochi gratis, ragion per cui la varietà non manca di certo.

Ora, come riportato su ResetEra, sono emersi i giochi che faranno capolino sul catalogo tra una manciata di giorni su PlayStation Plus Essential, a novembre.

Sony non ha ancora annunciato i giochi gratuiti del PS Plus Essential di novembre 2022, ma il sempre affidabile billbil-kun di Dealabs ha fatto trapelare la lineup prima dell’annuncio.

La lista dovrebbe includere, secondo quanto indicato, NiOh 2, Heavenly Bodies e, ultima ma non meno importante, la LEGO Harry Potter Collection.

Si tratta al momento di una lista provvisoria, non ancora confermata, visionabile nel dettaglio poco sotto.

NiOh 2 – PS5 e PS4

Heavenly Bodies – PS5 e PS4

LEGO Harry Potter Collection – PS4

Attendiamo ora una conferma ufficiale da parte di Sony che, come di consueto, non dovrebbe tardare ad arrivare. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Restando in tema, Sony sembra infatti aver rimosso le date di scadenza dai titoli presenti su PlayStation Plus, rendendo quindi impossibile capire quanto tempo hanno ancora gli utenti per giocare a un determinato titolo.

Ma non solo: di recente è stata aggiunta anche la possibilità di cambiare regione dei giochi PS classici, passando da versioni PAL a NTSC a piacimento.

Infine, PlayStation Plus Premium ha ufficialmente aggiunto nuovi titoli PS1 al catalogo in streaming, inclusa soprattutto anche la possibilità di sbloccare i relativi nuovi trofei aggiunti.