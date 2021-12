PlayStation, nuovo evento State of Play a dicembre? Spunta il rumor

Il 2021 sta ormai per concludersi ufficialmente, ma prima che ciò accada potremmo presto vedere un nuovo evento PlayStation per scoprire più da vicino gli ultimi giochi in uscita su PS5 e PS4.

Nelle ultime ore si sta infatti diffondendo velocemente il rumor relativo a un nuovo State of Play, che permetterebbe ai possessori di DualSense e non solo cosa potersi aspettare dal prossimo anno videoludico.

L’augurio di molti fan, naturalmente, è che se l’indiscrezione venga confermata si riveli un evento migliore di quello avvenuto meno di due mesi fa, decisamente deludente per quelle che erano le aspettative degli appassionati.

Come riportato da DualShockers, ci sono infatti molteplici fonti che si dicono convinte dell’arrivo di un nuovo evento organizzato da PlayStation, pur ammettendo che non dovrebbe essere uno show particolarmente impegnativo.

Per questo motivo, il format principale a essere indiziato sarebbe proprio State of Play, dato che consentirebbe di gestire molteplici informazioni su nuovi giochi, principalmente di terzi parti, in una manciata di minuti e senza eccessivi sforzi.

Una delle fonti che si è detta convinta dell’arrivo di un nuovo evento è il data analyst AccNGT, già noto ai fan per aver diffuso i primi leak di Star Wars Eclipse.

Interrogato sul possibile arrivo di un nuovo evento a tema PlayStation per il mese di dicembre e su quale formato dovrebbe essere utilizzato, il data analyst si è infatti limitato a rispondere che non sarà un PlayStation Showcase e che forse quello che arriverà sarà «uno State of Play».

2. Probably soon

1. Maybe a State Of Play this month but not a PlayStation Showcase

A confermare queste voci è arrivato anche lo YouTuber Foxy Games UK: anche lui sostiene di aver sentito dell’intenzione di Sony di trasmettere l’ultimo State of Play del 2021, pur ammettendo che si tratta al momento solo di un rumor e che non si tratta di un’informazione confermata al 100%.

Not confirming anything as 100%, just passing on what I heard. If legit, should hear something before the end of next week, or so. #PS5

Sony #PlayStation is preparing to air its final #StateofPlay episode of 2021.

Un’ulteriore conferma è arrivata anche dall’account Twitter Latest PS5, rilanciato dalla nota data analyst Millie Amand, che sostiene come tra i giochi previsti per il nuovo evento di PlayStation ci sarebbe anche Hogwarts Legacy.

Warner Bros. made a late call to pull Hogwarts Legacy from The Game Awards. It was replaced by the Wonder Woman CGI trailer, also from Warner.

Game Awards teased Hogwarts with floating candle tweets a week ago.

Game expected to be shown at rumoured upcoming PlayStation event

— Latest PS5 / 最新のPS5 (@LatestPS5) December 10, 2021