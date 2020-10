Borderlands 3 verrà con voi anche su PlayStation 5 e Xbox Series X (gratis)

Le folli scorribande di Borderlands 3 sono pronte a farvi compagnia anche nella prossima generazione. Ad annunciarlo è stata 2K che, con un comunicato ufficiale, ha confermato oggi che il suo più recente looter shooter sarà disponibile dal 10 novembre su Xbox Series X e Xbox Series S, mentre dal 19 novembre in Europa sbarcherà anche su PlayStation 5.

L’aggiornamento next-gen sarà gratuito per tutti coloro che possiedono il gioco su Xbox One o PS4: i primi potranno eseguire ovviamente l’upgrade a Series X|S, i secondi a PS5, senza ulteriori esborsi.

«Borderlands è un franchise innovativo, da record, acclamato dalla critica, dove milioni e milioni di giocatori hanno sperimentato un gameplay unico nel suo genere, il caos e il divertimento attraverso diverse generazioni di tecnologia di gioco» è stato il commento di Randy Pitchford, produttore esecutivo e papà di Gearbox Software. «Con la continua crescita di Borderlands 3 e il lancio di questo novembre sulle console PlayStation e Xbox di nuova generazione, non c’è mai stato un momento migliore per buttarsi nel divertimento».

Borderlands 3 sarà ufficialmente anche next-gen

Nella sua versione next-gen il gioco sarà completamente ottimizzato per sfruttare le caratteristiche hardware delle nuove macchine. Su Xbox Series X e PS5 avremo Borderlands 3 a 60 fps e in 4K in single player e in co-op. Inoltre, ci saranno lo split-screen a tre e quello a quattro per il multiplayer locale. Da subito sarà introdotto anche lo split-screen verticale per la co-op a due, in arrivo in seguito (il 10 e il 12 novembre) con un update gratis anche su Xbox One e PS4.

2K ci anticipa anche che potrete trasferire i vostri salvataggi sul gioco next-gen. Come leggiamo nella nota ufficiale:

I contenuti aggiuntivi e i file di salvataggio possono essere trasferiti su console di nuova generazione all’interno della stessa famiglia, in modo da poter tornare direttamente all’azione nel punto in cui l’hai lasciata. (Si prega di notare che se possiedi un disco fisico di Borderlands 3, avrai bisogno dei modelli di console Xbox Series X o PlayStation 5 standard che includono un disco drive per sfruttare tutte queste caratteristiche).

Ulteriori novità su Borderlands 3 saranno svelate il 29 ottobre alle ore 18.00 sul canale Twitch ufficiale della saga, che trovate a questo indirizzo.

Il gioco è attualmente disponibile su PC, PS4 e Xbox One.