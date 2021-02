Avengers avrà due modalità grafiche su PS5, ne risulta una sola su Xbox Series X

Marvel’s Avengers si sta preparando a sbarcare anche su PlayStation 5 e Xbox Series X e, in vista dell’esordio sulla nuova generazione di console, Square Enix ha diffuso i dettagli sulle performance che possiamo aspettarci dal 18 marzo per il videogioco dedicato ai Vendicatori dei fumetti di casa Marvel.

Il dato interessante è che, da quanto si vede, sembrerebbe che il gioco abbia due modalità grafiche su PS5, mentre i grafici alludono a una sola su Xbox Series X.

Marvel's Avengers sarà anche su PS5 e Xbox Series X|S dal 18 marzo

Sulla console di casa Sony si parla, infatti, di 60 fps con checkerboard 4K o di 4K nativi – che, immaginiamo, costringeranno invece a un frame rate più basso, plausibilmente bloccato a 30 fps. Nel grafico dedicato a Xbox Series X si fa invece riferimento alla sola modalità in 4K nativi, senza precisazioni in merito al frame rate. Su Xbox Series S, invece, il gioco girerà a 1440p – e anche in questo caso non viene reso noto quale sarà la frequenza di fotogrammi al secondo.

For those wondering about the upgrade for Xbox consoles, since the devs can't talk about it pic.twitter.com/FBAco3WU2T — Anthony (@blackninja504) February 22, 2021

Sappiamo che lato hardware Xbox Series X è quella che, ancora di più sui giochi usciti nativamente sulla vecchia generazione, ha meno difficoltà dal punto di vista tecnico, quindi rimane da capire quale sarà il frame rate di Marvel’s Avengers sulla console di casa Microsoft.

Per il momento Avengers è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. In attesa dell’esordio di Hawkeye, fissato in concomitanza al lancio next-gen, date un’occhiata alla nostra video recensione per tutti gli ulteriori dettagli.