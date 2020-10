PlayStation Now, annunciati i 5 nuovi giochi di novembre

Sony ha presentato oggi i cinque nuovi giochi in arrivo a novembre su PlayStation Now, il suo servizio di gioco on demand e in streaming.

Novembre sarà il mese di PS5 ed è per questo che in un post su PlayStation Blog viene precisato che questi titoli saranno giocabili anche sulla console next-gen.

Queste sono le new entry il cui arrivo è programmato per il 3 novembre:

F1 2020

Injustice 2

Rage 2

My Time at Portia

Kingdom Come Deliverance

Warhammer Vermintide 2

Diversamente dal solito, quattro giochi su cinque non hanno date di scadenza, per cui potrete continuare a giocarli senza limiti di tempo.

Uno solo, ovvero Kingdom Come Deliverance, rimarrà invece fruibile soltanto fino al 3 maggio 2021, dopodiché sarà rimosso dal catalogo.

Ad ottobre era invece toccata a due grandi esclusive PlayStation 4, che rimarranno in catalogo fino al prossimo anno.

Se siete interessati all’altro abbonamento di casa Sony, PlayStation Plus avrà anch’esso tre titoli in arrivo a novembre, tra cui per la prima volta uno su PS5.