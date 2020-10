Due grandi esclusive PS4 in arrivo su PlayStation Now

Due grandi esclusive PS4 sono in arrivo su PlayStation Now, come anticipato da PlayStation Japan sui suoi canali social.

Per ottobre, saranno ben sei le new entry, di cui due tratte direttamente dal catalogo di esclusive dei PlayStation Studios.

Come rivela il tweet di PlayStation Japan, che vi mostriamo in alto, Sony porterà in dote un’ampia scelta di generi ed esperienze, che includono:

Days Gone

MediEvil

Friday the 13th

Trine 4

Battle Princess Madeline

Steel Rats

La buona notizia è che quasi tutti i titoli coinvolti non hanno le tipiche date di scadenza che vediamo spesso su PlayStation Now.

Quella brutta è che c’è in effetti un gioco che verrà rimosso dopo alcuni mesi, e che quel gioco è proprio Days Gone, l’ammiraglio del mese.

L’avventura nell’Oregon post-apocalittico di Deacon St. John sarà infatti rimossa dal catalogo dopo il 4 gennaio 2021, rimanendo dunque sul servizio soltanto per poco più di tre mesi.

Una scelta che non comprendiamo appieno, specie considerando i numeri della piattaforma di gioco on demand in forte crescita nell’ultimo anno.

Le ultime lineup sono state comunque piuttosto solide, portando in dote ad esempio Hitman 2, e non solo, ad agosto.

È giusto sottolineare comunque che Days Gone farà parte della PlayStation Plus Collection che sarà offerta senza costi aggiuntivi agli abbonati che passeranno a PS5.