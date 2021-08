PlayStation Network down su PS4 e PS5

Il PlayStation Network è attualmente offline, quindi se state riscontrando problemi non siete i soli. Purtroppo, al momento in cui scriviamo, non ci sono notizie su cosa abbia causato l’interruzione.

Il blocco sembra interessare l’intera infrastruttura italiana e non solo, incluso gioco online, PlayStation Store, PlayStation Plus e PlayStation Now.

Sul sito DownDetector le segnalazioni degli utenti indicano che ci sono problemi con il servizio di community e supporto online per le console PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Portable e PlayStation Vita di Sony, facente parte del servizio Sony Entertainment Network.

Dalle testimonianze degli utenti, sembra che sia impossibile persino far partire i giochi scaricati sulla console PlayStation in proprio possesso (la verifica della licenza non va a buon fine) e vedere la lista amici.

In aggiornamento