PlayStation Network è tornato online, ma PS Now ha ancora problemi

Sono state giornate problematiche per il PlayStation Network, che dopo aver subito un down di tantissime ore, adesso è tornato online.

Negli ultimi giorni c’è stato un blocco totale di tutti i servizi digitali PlayStation, con problemi che Sony ha dovuto risolvere in fretta.

Giusto ieri sembrava che il PlayStation Network fosse tornato a funzionare correttamente, dalle segnalazioni iniziali fatte dagli utenti.

Ma i problemi sono tornati a farsi vivi dopo un recente update, annunciato a sorpresa, per tutte le piattaforme di gioco PlayStation.

In queste ore abbiamo monitorato la situazione, dopo che anche in Italia erano arrivate delle segnalazioni per quanto riguarda malfunzionamenti del PlayStation Network.

Tutti i servizi sono andati offline, infatti, colpendo sia PlayStation 4 che PlayStation 5 in maniera indiscriminata.

Il nuovo blocco era stato denunciato in varie parti del mondo, Italia inclusa, come segnalato anche su Down Detector.

Stando agli ultimi aggiornamenti del report di servizio di PlayStation Network (lo trovate qui), sembra essere tornato tutto online.

La gestione account, i giochi e la parte social, PlayStation Video e PlayStation Store sono ok, mentre PlayStation Now è segnalato ancora come non funzionante.

Dalle ore 14:41 il servizio di streaming di PlayStation non funziona e, allo stato attuale, è ancora offline in maniera indiscriminata.

Qualcuno ha ipotizzato che il recente update per PS5 e PS4 possa essere responsabile, perché il tempismo del malfuzionamento si è rivelato abbastanza sospetto.

