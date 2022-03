PlayStation Network, nuovi problemi dopo l’update PS5

Come se non bastassero i problemi delle scorse ore, sono ora stati segnalati nuovi blocchi del PlayStation Network durante la giornata di oggi, 23 marzo.

Ieri, diversi utenti hanno infatti lamento di come i servizi Sony sarebbero andati offline per dei problemi non meglio precisati, sia su PS5 che su PS4.

Ora, è il turno di un nuovo blocco denunciato in varie parti del mondo, Italia inclusa, come segnalato anche su Down Detector.

La notizia arriva in maniera sospettosamente vicina al rilascio del nuovo update PS5, disponibile proprio da oggi. Vi terremo aggiornati sull’evolversi della situazione.

Notizia in aggiornamento.