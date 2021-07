Un’esclusiva PlayStation raggiunge un record (ed è merito del PC)

Un’esclusiva PlayStation tra le più apprezzate della scorsa generazione è riuscita a raggiungere un nuovo record, diventando il videogioco più venduto realizzato dal suo studio di sviluppo.

Stiamo parlando di Detroit Become Human, l’avventura di Quantic Dream in cui dovremo seguire — e decidere — l’emozionante storia di tre androidi alle prese con la loro «umanità».

L’arrivo su Steam aveva già contribuito a far raggiungere al titolo oltre cinque milioni di copie vendute, a solo un mese dal lancio sulla piattaforma di Valve.

Da febbraio 2021 è inoltre giocabile grazie a PlayStation Now, il servizio in abbonamento che permette di usufruire di diversi titoli del catalogo anche via streaming.

Come riportato da DSOGaming, Detroit Become Human ha recentemente superato ulteriormente questo record, arrivando a ben sei milioni di copie vendute in tutto il mondo.

La decisione di mettere il titolo in vendita anche su PC ha contribuito in larga parte a questo successo, dato che su Steam sono state vendute un milione di copie fino al 6 luglio 2021.

Quantic Dream ha voluto celebrare pubblicamente questo risultato, dato che adesso Detroit Become Human è diventato il loro videogioco più venduto di sempre, ringraziando i fan «6 milioni di volte».

We’re proud of #DetroitBecomeHuman, which has officially sold over 6 million units worldwide on PS4 and PC! ⭕️ Thank you 6 million times! ❤️ pic.twitter.com/b5WZn58aPw — Quantic Dream (@Quantic_Dream) July 21, 2021

Il Co-CEO di Quantic Dream, Guillaume de Fondaumiere, ha inoltre dichiarato la propria soddisfazione per il team, dato che è riuscito a raggiungere questo risultato durante il pieno periodo della pandemia.

In particolare, sembra che siano state le ultime settimane abbiano portato a «vendite record», che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo.

In ogni caso, gli sviluppatori potranno certamente definirsi orgogliosi ed entusiasti di essere riusciti a portare con successo una nuova fascia di giocatori a provare il loro ultimo titolo, che offre grandi spunti per la rigiocabilità grazie ad una trama in costante cambiamento.

L’attore che interpreta Connor, uno dei tre protagonisti dell’avventura, ha rivelato di aver promesso a David Cage che sarebbero riusciti a battere Heavy Rain: a giudicare dagli ultimi risultati raggiunti, Detroit Become Human è riuscito ad arrivare anche oltre.

Una delle caratteristiche chiave di Connor sono i trick che esegue con la moneta: l’attore ha però rivelato un segreto riguardante queste scene.

Nel frattempo, Quantic Dream sta ancora lavorando ad un nuovo misterioso titolo: il team ha svelato di essere impaziente di mostrare le novità in arrivo.