PlayStation London Studio lavora a una nuova IP fantasy su PS5

A inizio 2022, è emersa la notizia che PlayStation London Studio starebbe lavorando a qualcosa per PS5, un titolo che viene descritto come un “ambizioso” multiplayer online.

La nuova generazione di Sony (ancora introvabile su Amazon, ma ci si prova) ospiterà a quanto pare la nuova produzione dai creatori di The Getaway.

Già nel 2021 era emerso che London Studio stesse preparando un nuovo gioco per PS5 con un “enorme potenziale”, anche se con molta probabilità si parlava di un revival di una serie classica per PS2.

A quanto pare, invece, non sarà così: come riportato anche su ResetEra, lo studio londinese avrebbe altre idee per il suo debutto nella current-gen PlayStation.

Sony London ha infatti lasciato intendere di voler sviluppare un gioco online, più precisamente una nuova IP basata sul genere fantasy.

Il team è infatti alla ricerca di un Narrative Design Lead per lo studio di Londra, il quale deve avere «una passione per la creazione di giochi basati sulla magia, in cui il gameplay è supportato da un’affascinante ricostruzione di un mondo fantasy».

Altri punti dello stesso annuncio di lavoro evidenziano la presenza di una campagna, missioni secondarie e un approccio da GaaS (Game as a Service) con una storia in continua evoluzione dettata dalla lore.

Nel complesso, si ipotizza possa trattarsi di un gioco cooperativo sulla falsariga di quanto visto con titoli come Destiny e Tom Clancy’s The Division, ma con un’ambientazione fantasy. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Restando in tema, è stato appena annunciato che saranno disponibili anche i trofei sbloccabili sui classici PS1 del nuovo PS Plus Premium.

Ma non solo: siete curiosi di scoprirne di più sul nuovo servizio in abbonamento di casa Sony? Se la risposta è sì abbiamo riepilogato per voi tutti i giochi gratis e i classici confermati che potrete giocare su PlayStation Plus Premium.

Infine, Naughty Dog, la punta di diamante dei PlayStation Studios, ha ricevuto la visita di Hermen Hulst, che non sta nella pelle.