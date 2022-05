PlayStation ha guadagnato 2 miliardi di dollari in un anno con 5 giochi impensabili

L’ultimo business briefing di Sony ha permesso di approfondire nel dettaglio non solo quali saranno i prossimi piani per PlayStation, ma anche analizzare più accuratamente i guadagni ottenuti durante lo scorso anno.

L’importanza dello sviluppo di esclusive come Horizon Forbidden West (potete acquistarlo in offerta su Amazon) è da sempre uno degli aspetti fondamentali che permette a Sony di ottenere notevoli incassi, ma stando ai dettagli ufficiali lo scorso anno finanziario ha comportato ricavi arrivati da molti altri titoli insospettabili per il grande pubblico.

Come riportato da TweakTown, sembra infatti che PlayStation sia riuscita a incassare ben 2 miliardi di dollari in un solo anno grazie ai 5 giochi free-to-play più popolari sullo Store, dunque non pubblicati dalla stessa Sony.

Un risultato che, inevitabilmente, spiega anche il ritrovato interesse per i giochi live-service: entro il 2023 la compagnia ha infatti promesso due nuovi titoli con supporto a lungo termine.

In una delle slide mostrate durante il business briefing, che potete consultare interamente al seguente indirizzo, Sony ha infatti svelato che il 25% dei guadagni di PlayStation Store su PS4 è arrivato grazie a 5 giochi in particolare.

Si tratta di Fortnite, Genshin Impact, Call of Duty Warzone, Apex Legends e Rocket League: in altre parole, i free-to-play più popolari, grazie alle loro microtransazioni, hanno consentito a PlayStation di ottenere incassi impressionanti.

Pur non avendo svelato una cifra ufficiale per i rispettivi guadagni, la casa di PlayStation aveva svelato di aver guadagnato oltre 8 miliardi di dollari grazie alla vendita di software digitali e relativi add-on: considerando che i free-to-play hanno rappresentato il 25% degli incassi totali, diventa facile scoprire come i giochi gratuiti abbiano permesso a Sony di guadagnare almeno 2 miliardi in un anno.

Sono numeri sicuramente sbalorditivi, che restituiscono ai giocatori un quadro estremamente chiaro di una popolarità crescente dei giochi ad accesso gratuito anche su console: è plausibile aspettarsi dunque futuri investimenti in questo settore anche per i prossimi anni.

Durante il business briefing, Sony ha anche anticipato la volontà di abbandonare PS4 per specializzarsi maggiormente sul mercato PC e mobile: un investimento che ha sicuramente senso da un punto di vista finanziario, dopo aver osservato questi risultati.

La compagnia ha inoltre anticipato di voler puntare tutto sull’espansione al cinema e in TV: sono in programmazione oltre 10 progetti basati sulle IP più importanti.