PlayStation, ecco i giochi da aspettare nel 2023… secondo PlayStation

A poche settimane dall’inizio dell’anno è tempo di fare i conti con quelle che saranno le uscite più importanti del 2023, e PlayStation ci fa sapere quali saranno i videogiochi da tenere d’occhio quest’anno.

Tra questi c'è senz'altro Final Fantasy XVI, uno dei nomi più di spicco dei prossimi mesi.

Un titolo che ovviamente è entrato anche nella nostra selezione dei videogiochi più attesi del 2023, insieme ad altre produzioni (potenzialmente) di spessore.

In attesa di sapere, prima o poi, se il prossimo titolo della saga fantasy arriverà anche su PC visto che, per ora, ci sono state solo smentite.

La casa nipponica ha infatti pubblicato un filmato, all’interno di una pagina ufficiale del sito, in cui fa il punto sui 23 videogiochi PlayStation da attendere nel 2023.

«23 giochi incredibili in arrivo nel 2023», per la precisione citando la landing page di PlayStation, che racconta i videogiochi in arrivo «dai titoli di sviluppatori indipendenti innovativi agli ultimissimi blockbuster».

Al primo posto c’è ovviamente Marvel’s Spider-Man 2 che, pur non avendo una data di uscita definitiva, se non altro conferma il 2023 come anno di release finale… salvo rinvii ovviamente.

A completare il podio ci sono Horizon Call of the Mountain (tra le uscite di peso di PlayStation VR 2), Suicide Squad Kill the Justice League (senza data di uscita ma con il 100% di Batman in più) ed Hogwarts Legacy insidia la lista al quarto posto.

Tra gli altri titoli inseriti nella lista ci sono ovviamente prodotti di grande peso come Assassin’s Creed Mirage, Resident Evil 4 (remake), Dead Space (anche qui il remake), Street Fighter 6, Alone in the Dark, Star Wars Jedi: Survivor e Wild Hearts.

E non mancano anche indie potenzialmente interessanti come Seasons e Tchia, per cui siamo contenti che Sony voglia porre l’attenzione anche su titoli minori.

Come lo era Stray all’inizio del resto, prima di diventare il fenomeno che si è dimostrato nei mesi a seguito della sua uscita.

Visto che siamo all’inizio dell’anno è tempo di altri bilanci, volendo. Per esempio, PS5 in versione Digital alla fine ha venduto?