Final Fantasy XVI, il producer ha smentito la versione PC?

Final Fantasy XVI sarà certamente uno dei titoli più importanti tra quelli in uscita nel 2023, sebbene Square Enix non abbia ancora chiarito che destino avrà la versione PC del gioco.

In attesa di novità anche circa il sequel di Final Fantasy VII Remake i fan del franchise non vedono l'ora di saperne di più sul sedicesimo episodio ufficiale.

La nuova avventura Square arriverà su console PlayStation 5 il prossimo 22 giugno 2023, per poi approdare vari mesi dopo anche su PC.

Ora, come riportato anche da Games Radar, il producer di Final Fantasy XVI ha creato un po’ di confusione per quanto riguarda il porting per PC, anche se probabilmente andrà tutto per il verso giusto.

I fan sono infatti piuttosto confusi sul fatto che Final Fantasy XVI sia effettivamente in arrivo su PC a seguito dei commenti attribuiti al produttore Naoki Yoshida e apparsi online in queste ore.

All’inizio di questa settimana, Yoshida è apparso durante uno streaming di Final Fantasy XIV per partecipare a un torneo di mahjong con diversi ospiti di rilievo che hanno lavorato a FFXVI e ad altri progetti di Square Enix.

Un filmato che sta facendo il giro del web vede Yoshida che commenta l’arrivo di Final Fantasy XVI su PC, rivelando che nessuno ha mai detto nulla al riguardo, prima di ridacchiare e dire ai fan di non preoccuparsi e di comprare piuttosto una PS5.

Il filmato ha suscitato una certa confusione tra gli appassionati: in parte ciò è dovuto al tocco di umorismo di Yoshida che probabilmente si è perso nella traduzione in lingua inglese, ma anche al fatto che i commenti sono in contrasto con ciò che è stato reso noto sino a questo momento.

Square Enix non ha infatti annunciato ufficialmente i piani di Final Fantasy XVI, ma gli indizi indicano che un porting per PC è pressoché inevitabile. Vi terremo aggiornati.

Nell'attesa, un'opera in pixel art di FFXVI realizzata dal Creative Director Kazutoyo Maehiro, è un bellissimo omaggio ufficiale al gioco.

