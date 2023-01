15 giochi più attesi da tenere d’occhio nel 2023

Sappiamo tutti, come abbiamo visto, che il 2022 è stato un anno che non ha risparmiato niente in termini di eventi importanti – tra novità, release, annunci di chiusure illustri e via dicendo. Con i tanti rinvii che ci sono stati negli scorsi dodici mesi, non sorprende vedere allora che il 2023 si promette come veramente ricco di appuntamenti. A patto, certo, che molti di questi non slittino a loro volta nel 2024.

Abbiamo fatto un giro tra i nomi dei videogiochi già sicuramente in uscita nel 2023 (a meno di rinvii, è bene ribadirlo) e non con ancora una finestra di lancio da fissare per capire cosa possiamo aspettarci dai prossimi mesi. Abbiamo così messo insieme una lista di 15 videogiochi che aspettiamo particolarmente e da tenere d’occhio – sia tra i grandi nomi che tra alcune piccole sorprese che potrebbero conquistare il loro posto nel cuore degli appassionati.

Come potete immaginare, non è una selezione esaustiva ed è influenzata anche dalle mie preferenze personali (è pieno di giochi di ruolo, sì, ndr). Ho anche escluso giochi molto promettenti ma la cui uscita è letteralmente dietro l’angolo, come Fire Emblem Engage (qui le prime impressioni di Gianluca Arena).

Agli SpazioGames Awards del 2022, ricordiamo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stato votato come gioco più atteso sia dalla nostra redazione che dai nostri lettori. È un’ottima premessa per sapere cosa aspettarsi dall’anno appena cominciato.

Vediamo allora alcuni dei nomi più interessanti che ci attendono nei prossimi mesi. Sentitevi liberi, nei commenti, di proporre i vostri.

Vediamo i giochi più attesi del 2023

15 giochi da tenere d’occhio nel 2023

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Genere : avventura

: avventura Uscita: 12 maggio 2023

12 maggio 2023 Sviluppatore : Nintendo

: Nintendo Publisher : Nintendo

: Nintendo Piattaforme : Nintendo Switch

Era il più atteso anche per il 2022, ma quello che prima conoscevamo come “il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild” ha deciso di farsi aspettare – e va bene così. Nessuno meglio di Nintendo sa quanto sia importante che un gioco abbia tutto il tempo di cui ha bisogno per raggiungere gli standard che si impone. E gli standard di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, va detto, sono spaventosamente in alto.

Con sulle spalle l’onere di replicare il senso di meraviglia, controller alla mano, del suo predecessore, questo nuovo viaggio nella Hyrule selvaggia e decadente ci permetterà di confrontarci con quella che si promette essere un’atmosfera più oscura, a cui si affiancano nuovi gadget per rendere l’esplorazione ancora più sfaccettata.

Essere eredi di un capolavoro assoluto non è mai facile, ma Tears of the Kingdom ci proverà. Siamo qui seduti comodi in attesa di poterci mettere le mani.

Starfield

Genere : gioco di ruolo

: gioco di ruolo Uscita: TBA 2023

TBA 2023 Sviluppatore : Bethesda Game Studios

: Bethesda Game Studios Publisher : Bethesda Softworks, Microsoft

: Bethesda Softworks, Microsoft Piattaforme : PC, Xbox Series, Game Pass

Anche il signorino Starfield era uno dei grandi attesi del 2022, quando Bethesda Softworks ha deciso di dare più tempo a Bethesda Game Studios e di farlo slittare fino a quest’anno. In questo momento siamo ancora in attesa di una data di release definitiva, ma questa interpretazione ruolistica dei viaggi nello spazio – nata dagli autori di The Elder Scrolls e di Fallout – dai video gameplay si è mostrata come particolarmente ambiziosa.

Una volta creato il nostro personaggio, potremo vagare di pianeta in pianeta alla scoperta di nuove storie, di alleati e nemici, con un senso di viaggio che Todd Howard e compagni promettono essere memorabile. Il gioco, che dovrebbe avere dimensioni importanti anche metro alla mano, ha richiesto dei mesi di lavorazione extra e vuole proporsi come il fiore all’occhiello di quest’anno per Xbox.

Sarà dal day-one in Game Pass ma, soprattutto, sarà la prima grande produzione Bethesda da quando è stata acquisita da Microsoft.

Final Fantasy XVI

Genere : action, gioco di ruolo

: action, gioco di ruolo Uscita: 22 giugno 2023

22 giugno 2023 Sviluppatore : Square Enix

: Square Enix Publisher : Square Enix

: Square Enix Piattaforme : PS5

Completa il trittico dei nomi piuttosto pesanti anche l’atteso Final Fantasy XVI. Il nuovo episodio principale della saga di giochi di ruolo per eccellenza, infatti, ha fissato l’appuntamento con il 2023 e ci permetterà di vedere Naoki Yoshida – autore della resurrezione di Final Fantasy XIV – al lavoro su un’epica declinata in single player.

Il gioco sfoggerà un combat system improntato sull’azione e un’atmosfera degna degli high fantasy, tra intrighi, corti, regnanti e le immancabili evocazioni che hanno reso celebre il franchise, pronte a dare ulteriore caratterizzazione ai nostri protagonisti.

L’uscita dista ancora qualche mese, ma non ci sono dubbi che FFXVI potrebbe rivelarsi uno dei punti di svolta del 2023.

Octopath Traveler II

Genere : gioco di ruolo

: gioco di ruolo Uscita: 24 febbraio 2023

24 febbraio 2023 Sviluppatore : Square Enix

: Square Enix Publisher : Square Enix

: Square Enix Piattaforme : Switch, PS4, PS5

Se siete amanti dei giochi di ruolo a turni tradizionali, non c’è nessuna possibilità che non vi siate innamorati dell’originale Octopath Traveler. Ecco perché l’annuncio e l’arrivo dietro l’angolo di Octopath Traveler II è stato praticamente motivo di giubilo.

Con il ritorno della sua adorabile grafica HD-2D, che omaggia mostri sacri come Final Fantasy VI, questa nuova avventura con otto diversi protagonisti tra cui scegliere vi permetterà di scoprire un mondo di gioco tutto nuovo, quello di Solstitia, dove mostri, cittadine e vicende vi attendono – con una colonna sonora che si preannuncia ancora una volta epica.

È un bel periodo per gli amanti dei giochi di ruolo a turni e Octopath Traveler II non può e non deve sbagliare. Ma, viste le premesse del capitolo di cui è epigono, è davvero difficile pensare che lo faccia.

Alan Wake 2

Genere : avventura, horror

: avventura, horror Uscita: TBA 2023

TBA 2023 Sviluppatore : Remedy Entertainment

: Remedy Entertainment Publisher : Epic Games

: Epic Games Piattaforme: PC, PS5, Xbox Series

Non sappiamo ancora quando arriverà, ma di recente è stato confermato da Sam Lake che il 2023 dovrebbe essere un anno molto interessante per Remedy – il che suggerisce che non vedremo ritardi per Alan Wake 2, inizialmente annunciato proprio per il 2023.

Dopo aver rispolverato il capitolo originale, la software house finlandese è pronta a farci rivestire i panni dello scrittore maledetto e dei suoi incubi, trascinandoci in nuovi orrori che ci spiegheranno che «i mostri indossano molte facce», come anticipato dagli autori.

Il gioco dovrebbe essere più oscuro e spaventoso del precedente e le premesse per un viaggio memorabile sembrano tutte al loro posto, conoscendo Remedy. Siamo impazienti di metterci le mani per scoprire se e come verranno mantenute tutte.

Lies of P

Genere : soulslike

: soulslike Uscita: TBA 2023

TBA 2023 Sviluppatore : Round8

: Round8 Publisher : NEOWIZ

: NEOWIZ Piattaforme: PC, PS5, Xbox Series

Vi siete mai chiesti come sarebbe il mondo di Pinocchio se somigliasse inquietantemente alla Yharnam di Bloodborne? È più o meno il concetto su cui si basa Lies of P, affascinante soulslike che, fin dal suo annuncio, ha fatto rizzare le antenne agli appassionati di atmosfere oscure e sfide che non hanno troppa pietà del videogiocatore.

Più gameplay sono stati mostrati, più diventava chiara la somiglianza tra Lies of P e l’amatissimo Bloodborne, al punto che potrebbe essere una delle grandi sorprese del 2023. In attesa di metterci sopra le mani, per ora vale la pena raccomandarvi di tenerlo d’occhio.

Redfall

Genere : sparatutto

: sparatutto Uscita: TBA 2023

TBA 2023 Sviluppatore : Arkane Studios (Austin)

: Arkane Studios (Austin) Publisher : Bethesda Softworks, Microsoft

: Bethesda Softworks, Microsoft Piattaforme: PC, Xbox Series, Game Pass

Se avete sentito nominare Arkane Studios, probabilmente è per via di Dishonored. Ricordate, però, che il team di Bethesda Softworks è diviso in due squadre: quella che si occupa di Corvo ed Emily è quella di Lione, mentre quella di Austin ha lavorato di recente a Prey. Proprio questi ultimi – ma con Harvey Smith, che fu creative director di Dishonored 2 – sono impegnati su Redfall, un ambizioso sparatutto cooperativo open world ad alto tasso di vampiri.

Ancora una volta, come nello stile di Arkane, il gioco avrà meccaniche da immersive sim e punterà a farvi ingegnare con il suo gameplay, ma non disdegnerà anche un comparto narrativo che mira a coinvolgervi nel suo surreale mondo di gioco.

Redfall è una delle maggiori uscite di Xbox di quest’anno e, come Starfield, rappresenta uno dei primi passi di Bethesda Softworks sotto la nuova egida di Microsoft: siamo tutti piuttosto curiosi di scoprire come andrà.

Marvel’s Spider-Man 2

Genere : action adventure

: action adventure Uscita: TBA 2023

TBA 2023 Sviluppatore : Insomniac Games

: Insomniac Games Publisher : Sony Interactive Entertainment

: Sony Interactive Entertainment Piattaforme: PS5

Dopo l’ottimo riscontro avuto da Spider-Man e da Miles Morales, Insomniac indossa di nuovo la sua tutina da supereroe per quello che è un vero e proprio blockbuster next-gen da parte di Sony: si tratta di Marvel’s Spider-Man 2. Torneremo ancora una volta nei panni del supereroe Marvel più amato e più conosciuto – e, secondo quanto fatto intuire dal trailer, potremmo dover unire le forze di Peter Parker e Miles Morales.

Il gioco sembra promettersi ad altissimo contenuto di Venom e potrebbe segnare un bel salto anche rispetto al precedente Miles Morales, essendo stato sviluppato tenendo specificamente a mente PS5 e non come cross-gen. A questo punto, rimane da mettersi comodi e aspettare di saperne di più, perché dovrebbe essere l’uscita di punta di Sony per quest’anno, dopo che lo scorso ha messo insieme Horizon, God of War e Gran Turismo.

Resident Evil 4 Remake

Genere : survival horror

: survival horror Uscita: 24 marzo 2023

24 marzo 2023 Sviluppatore : Capcom

: Capcom Publisher : Capcom

: Capcom Piattaforme : PC, PS5, Xbox Series

È quasi tempo di indossare di nuovo la fondina ascellare di Leon S. Kennedy e di partire per Resident Evil 4 Remake. Capcom, infatti, sta portando avanti il suo doppio filone per la celebre saga horror: un episodio nuovo, come Village, si alterna a un rifacimento, come quello dell’amato Resident Evil 4.

Visto come sono andate le precedenti manovre – con Resident Evil 2 rimasto paradigmatico di come operare su un remake e anche Resident Evil 3 capace di imporsi nonostante alcuni vistosi tagli – l’attenzione intorno al ritorno di Leon e dei Ganados è parecchia. Gli appassionati sanno cosa aspettarsi e siamo tutti un po’ curiosi di vedere un profilo tecnico rimaneggiato e qualche ritocco qua e là per uno degli episodi più amati della saga.

Dordogne

Genere : avventura

: avventura Uscita: Primavera 2023

Primavera 2023 Sviluppatore : Umanimation, Un Je ne Sais Quoi

: Umanimation, Un Je ne Sais Quoi Publisher : Focus Entertainment

: Focus Entertainment Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch

Partiamo da un presupposto: ci sono giochi che ti fanno venire voglia di giocarli anche solo per l’originalità della loro direzione artistica. Ed è decisamente il caso di Dordogne. Questa pittoresca (è il caso di dirlo) avventura tutta francese, infatti, è realizzata come se fosse un dipinto in movimento e vi permette di seguire le vicende di Mimi, chiamata a riscoprire il lascito che sua nonna ha voluto farle arrivare.

Si ritroverà così a vivere tra puzzle e ricordi, in scenari transalpini che promettono un’esperienza di gioco rilassante e posata, gradevole da giocare e adorabile da vedere. Potrebbe essere uno di quei giochi che vanno a nozze con piattaforme come Switch (non è un caso la sua inclusione in un recente Indie World di Nintendo): tenetelo nei radar, noi lo faremo per voi.

Star Wars Jedi: Survivor

Genere : action adventure

: action adventure Uscita: 17 marzo 2023

17 marzo 2023 Sviluppatore : Respawn Entertainment

: Respawn Entertainment Publisher : Electronic Arts

: Electronic Arts Piattaforme: PC, PS5, Xbox Series

Dopo l’ottimo responso avuto dal precedente Fallen Order, Respawn Entertainment torna alla carica, spada laser alla mano, con Star Wars Jedi: Survivor, sequel del videogioco che fa parte del canon narrativo della saga di George Lucas.

Questa volta, Cal dovrà affrontare nuovi nemici lungo tutta la galassia, con meccaniche di combattimento che si rifaranno a quelle viste nel gioco precedente, ma che punteranno forte su alcune migliorie e non disdegneranno anche dei passi in avanti sul fronte dell’esplorazione.

Ambientato cinque anni dopo il primo gioco, Survivor vi porta ai confini della galassia dell’Impero, nel tentativo di proteggere quel che resta dell’ordine Jedi. L’uscita è molto vicina e la galassia sembra avere decisamente bisogno di noi: teniamolo d’occhio.

Diablo IV

Genere : gioco di ruolo, hack n’ slash

: gioco di ruolo, hack n’ slash Uscita: 6 giugno 2023

6 giugno 2023 Sviluppatore : Blizzard Entertainment (Team 3)

: Blizzard Entertainment (Team 3) Publisher : Activision Blizzard

: Activision Blizzard Piattaforme : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Quando un nuovo Diablo si muove, è sempre un appuntamento da tenere d’occhio per gli amanti dei giochi di ruolo – quindi non vi sorprenderà trovare Diablo IV all’interno della nostra selezione. Mentre viene fuori da un periodo non felicissimo, Blizzard è ormai quasi pronta ad affidare al pubblico la sua più recente creatura, che ha sulle spalle la responsabilità di dare un nuovo e longevo futuro a uno dei suoi franchise più famosi.

Il gioco vi permetterà di misurarvi con le meccaniche che avete sempre amato nella saga, a cui unirà un approccio open world e anche la possibilità di giocare in PvP. Il mese di giugno di quest’anno, insomma, si preannuncia decisamente ricco.

Street Fighter 6

Genere : picchiaduro

: picchiaduro Uscita: 2 giugno 2023

2 giugno 2023 Sviluppatore : Capcom

: Capcom Publisher : Capcom

: Capcom Piattaforme : PC, PS4, PS5, Xbox Series

Parlavamo di un mese di giugno molto ricco anche in virtù di Street Fighter 6: siccome Diablo IV e Final Fantasy XVI non erano abbastanza, il mese di spacco del 2023 sarà anche quello del debutto del nuovo atteso picchiaduro di casa Capcom, che cambia le carte in tavola rispetto al passato e propone un approccio più “televisivo”, con una modalità storia più ricercata e anche diverse new entry per quanto concerne il roster.

L’approccio controller alla mano è sempre decisamente irresistibile, almeno per quanto abbiamo visto fino a ora: l’attesa per il mese di giugno sembra poter essere piuttosto serena (a meno di sorprese negative, ma al momento abbiamo testato il gioco diverse volte e sembrano lontane) e potremmo presto avere per le mani un nuovo must have per gli amanti dei picchiaduro.

Planet of Lana

Genere : avventura

: avventura Uscita: Q2 2023

Q2 2023 Sviluppatore : Wishfully

: Wishfully Publisher : Thunderful

: Thunderful Piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series

Accolto sotto l’egida protettiva del mondo Xbox, Planet o Lana può essere una delle più deliziose sorprese che ci attendono quest’anno: questa avventura a scorrimento in due dimensioni proposta da Wishfully ci porta in un mondo alieno dove i due protagonisti dovranno aiutarsi a vicenda per sopravvivere, mentre un universo caratterizzato da una direzione artistica irresistibile potrebbe rivelarsi più ostile di quanto lasci trasparire a una prima occhiata.

Inizialmente atteso per il 2022, Planet of Lana si è preso ulteriore tempo e dovrebbe arrivare nel secondo quarto dell’anno: in attesa di scoprire se regalerà o meno un’avventura memorabile, siamo molto curiosi di saperne di più e pensiamo dovreste esserlo anche voi.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Genere : gioco di ruolo

: gioco di ruolo Uscita: TBA 2023

TBA 2023 Sviluppatore : Rabbit and Bear Studios

: Rabbit and Bear Studios Publisher : 505 Games

: 505 Games Piattaforme: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Game Pass, Switch

I veterani autori della saga Suikoden hanno deciso di rimescolare le carte per mettere insieme Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, che dopo aver ottenuto i favori su Kickstarter è ora sotto l’ala protettrice del publisher 505 Games (quello di Control o di Death Stranding su PC, per capirci). Il gioco, che riprenderà i canoni dei giochi di ruolo, vi metterà a disposizione un centinaio di eroi per affrontare le vostre battaglie, trascinandovi in un mondo in guerra che ha bisogno di salvezza. E, ovviamente, voi siete chiamati a dargliela.

Tra le note liete del gioco, che sarà realizzato in un intrigante stile 2.5D, c’è anche il fatto che sarà dal day-one anche su Game Pass. Se, quindi, non siete completamente convinti della sua formula, potrete sempre metterci sopra le mani come parte del vostro abbonamento.

Questa era la nostra selezione dei giochi da tenere d’occhio nel corso del 2023. Sentitevi liberi, come accennato in apertura, di allungare o accorciare a piacimento la lista, proponendo la vostra nei commenti.