Ma PS5 Digital alla fine vende o no? Vediamo i numeri

Nel 2020, PS5 venne lanciata in due modelli: il primo era quello standard, il secondo era la cosiddetta Digital, una variante meno costosa che manteneva tutte le stesse caratteristiche tecniche della standard, escludendo solo il lettore ottico per i giochi su Blu-Ray e, di fatto, dirottando per l’acquisto di videogame sul solo PlayStation Store.

In queste ore si sente sempre più parlare di una possibile nuova variante della console che proporrebbe un lettore ottico rimovibile, evitando l’ingombro a chi non lo userebbe e lasciando a disposizione per chi compra ancora giochi fisici. Ma, se guardassimo alle performance di PS5 Digital, alla fine scopriremmo che è stata una buona idea o no?

Non abbiamo dati ufficiali da Sony in merito a quante delle 30 milioni di PS5 piazzate nel mondo siano effettivamente standard e quante Digital. Tuttavia, i dati che arrivano dal Giappone possono darci un interessante spaccato, se guardiamo alle percentuali.

PS5 in versione Digital è priva del lettore ottico

Ora che la console è diventata più facile da trovare sul mercato di casa, da un po’ di settimane le sue vendite stanno procedendo a un buon passo: secondo i dati di Famitsu (thank Gematsu) ora come ora PS5 standard in Giappone ha venduto 2.135.241 unità. Per confronto, invece PS5 Digital in Giappone è arrivata a 327.304 unità.

Il rapporto tra i due numeri è di 6,52, ossia viene venduta una PS5 Digital ogni 6,52 PS5 Standard – almeno in Giappone. Se questo rapporto fosse applicabile a tutto il mercato (ma, ovviamente, è solo una stima), sui 30 milioni di console piazzate in tutto il mondo parleremmo di circa 4,6 milioni di PS5 Digital (ossia una ogni 6,52 standard, circa il 15,3% del totale della base installata).

Il dato è difficile da confrontare con i numeri di Xbox Series S, la console economica e senza lettore disco di Microsoft (che però è anche meno potente di Series X), considerando che quest’ultima è sempre stata disponibile sul mercato, con rare eccezioni e poche carenze di scorte. PS5 Digital, invece, è ancora vittima di bagarini che la propongono a prezzi fuori da ogni logica (come questo, per capirci), di cui vi raccomandiamo di diffidare.

Comunque, sappiamo che Sony vende PS5 Digital in perdita (al lancio costava 399 euro, oggi 449 euro, ma la sostanza non dovrebbe cambiare), quindi bisognerebbe capire quali fossero le aspettative del produttore rispetto alla risposta del mercato a questo modello specifico della sua PlayStation 5, per riflessioni più approfondite.

Per ora, sappiamo che il futuro dei videogiochi è sempre più digitale, come confermano le ultime analisi di mercato. Se, davvero, per il futuro si prospetta una PS5 con lettore estraibile, potrebbe essere un tentativo di unire queste due filosofie: l’attaccamento dei giocatori alla possibilità di scegliere – se vedo un gioco fisico in sconto, voglio poterlo acquistare – e la tendenza a correre sempre più verso gli store digitali di videogiochi.