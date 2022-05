PlayStation e Bungie, acquisizione a rischio? Sony nel mirino della FTC

Potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena nella vicenda dell’acquisizione di Bungie da parte di PlayStation Studios: dopo le ultime novità, l’operazione di mercato potrebbe non essere più così scontata.

L’acquisizione da parte di Sony degli autori di Destiny 2 (potete acquistare la Collezione Leggendaria su Amazon) sembra infatti sia finita nel mirino della Federal Trade Commission (FTC), l’agenzia governativa statunitense che mira a prevenire le pratiche commerciali anticoncorrenziali.

Si tratta di un regolatore più aggressivo e che è già stato in grado di bloccare operazioni molto importanti: recentemente ha anche avviato un’indagine sull’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Xbox, che anche in questo caso potrebbe non essere più così scontata.

Anche in questo caso si parla di un’operazione dai costi molto elevati, seppur non paragonabili alla spesa di Microsoft, ma evidentemente sufficienti ad attirare l’attenzione dell’ente governativo.

Lo scoop arriva direttamente da The Information: l’indagine in sé riguarderebbe non tanto le dimensioni di Bungie, come invece sta accadendo per l’indagine separata su Activision Blizzard, ma i costi dell’operazione e sulla volontà di porre un limite alle fusioni delle grandi compagnie tecnologiche, ormai all’ordine del giorno.

Il giornalista Josh Sisco sottolinea che un’indagine da parte della FTC non è scontata: sebbene tutte le operazioni che superino un determinato valore vengano riportate all’agenzia, è difficile che l’ente governativo avvii una vera e propria indagine per fare chiarezza.

Again, this is not normal. All deals above a certain value (currently $101m) are reported to the FTC and DOJ. But only a small fraction of those deals are actually investigated with a lengthy review. — Josh Sisco (@joshua_sisco) May 6, 2022

Inutile sottolineare come la notizia abbia iniziato a destare preoccupazione tra molti fan, ma tra gli esperti di mercato resta comunque elevato l’ottimismo per la buona riuscita dell’affare.

L’analista Daniel Ahmad infatti ha sottolineato come «non dovrebbero esserci motivi per fermare l’affare»: l’indagine sarebbe giusto una misura cautelare da parte della FTC per assicurarsi che sia tutto in ordine.

Just to note, there shouldn’t be any reason for the FTC to counter the deal. It just seems they’re stepping up oversight when compared to the past. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 6, 2022

A questo punto, non resta che aspettare di scoprire come si evolverà la vicenda: naturalmente anche noi vi terremo aggiornati sulle nostre pagine con tutte le novità sull’acquisizione.

Va comunque sottolineato che non è stata soltanto la FTC a nutrire dubbi sulla cifra spesa: anche secondo il celebre analista Michael Pachter l’acquisizione sarebbe costata troppo.

I costi sono però giustificati dall’importanza che Bungie ricoprirà all’interno dei PlayStation Studios: gli autori di Destiny aiuteranno Sony ad evolversi e investire sul supporto dei giochi a lungo termine.