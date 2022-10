PlayStation dice ufficialmente addio a un’esclusiva gratis, per sempre

Sony e Valkyrie Entertainment hanno annunciato ufficialmente la chiusura dei server di Guns Up, l’esclusiva console PlayStation free-to-play rilasciata su PS4 nel 2015, pronta a dirci addio dopo 7 anni di servizio.

È plausibile immaginare che la decisione sia dovuta non solo a quello che non è mai stato un titolo di grande successo, ma anche agli altri impegni di Valkyrie Entertainment, soprattutto considerando che recentemente ha collaborato alla produzione di God of War Ragnarok (che potete prenotare su Amazon).

Ricordiamo che lo studio di sviluppo è entrato ufficialmente a far parte della famiglia PlayStation dallo scorso dicembre, ma che già in passato aveva collaborato anche alla produzione del predecessore di Ragnarok, oltre che a nutrire una forte esperienza con altri titoli di grande spessore.

Come riportato da PlayStation LifeStyle, gli sviluppatori hanno però dovuto annunciare il triste addio a Guns Up: i server del free-to-play saranno ufficialmente chiusi per sempre a partire dal 14 aprile 2023.

Ricordiamo che Guns Up è un ibrido tra uno strategico in tempo reale e un tower defense: i giocatori avevano la possibilità di costruire e migliorare adeguatamente le proprie difese prima di buttarsi in battaglia contro un avversario online, utilizzando poi diverse abilità e unità per mantenere il possesso dei punti di controllo.

Lo spegnimento dei server significa che Guns Up non sarà più giocabile tra pochi mesi: per scusarsi e ringraziare i fan del supporto, gli sviluppatori hanno deciso di regalare a tutti gli account attualmente esistenti 50.000 Gold da spendere come meglio preferiscono, fino all’addio dei server.

Sfortunatamente, il free-to-play in esclusiva console PlayStation, ma disponibile anche su PC, ha avuto un lento e costante calo di utenti, che ha evidentemente costretto gli sviluppatori a dire ufficialmente addio a questo prodotto: se volete provarlo senza costi aggiuntivi, avrete dunque tempo fino al prossimo aprile.

Fortunatamente, esistono tanti altri titoli gratuiti che potete provare sulle console di casa Sony: in un nostro speciale in continuo aggiornamento vi abbiamo infatti riepilogato i migliori giochi gratis scaricabili su PS4 e PS5.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale dei prossimi giochi gratis riscattabili con PlayStation Plus, ma il “solito” leak potrebbe averli già svelati in anticipo.