PlayStation da urlo, ma Xbox neanche scherza: Series X|S batte One

Sony ha appena svelato i dati di vendita di PS5, segnando un nuovo record per la piattaforma, ma Xbox neanche scherza.

La console next-gen di Microsoft, l’unica in questo momento servita da Xbox Game Pass, ha infatti fatto la voce grossa alla presentazione dei conti della compagnia di Redmond.

La concorrenza ha dichiarato apertamente che la sua nuova console ha tagliato il traguardo dei 10 milioni di unità: si tratta di un record di velocità per PlayStation.

Su Xbox, invece, continua a vigere uno stretto riserbo per quanto riguarda le vendite, sebbene le stime della compagnia americana e degli analisti facciano intravedere dati molto positivi.

We estimate that the Xbox Series X|S total sell in was 6.5m as of June 30, 2021.

Compared to our estimate of 5.7m for Xbox One and 5.0m for Xbox 360 in the same timeframe.

Supply for Series X|S improved in the past quarter, with hardware revenue up 20% QoQ. https://t.co/ypHqyTqZzo

