PlayStation Awards 2021, ora è ufficiale: ecco i migliori giochi dell’anno!

I PlayStation Awards 2021 si sono finalmente conclusi in queste ore: l’attesa cerimonia di premiazione di Sony alla fine ha assegnato i riconoscimenti più importanti a tre grandi titoli.

Tra i vincitori dei migliori giochi dell’anno c’è stato un titolo già candidato al GOTY dei The Game Awards 2021: stiamo parlando di Resident Evil Village, l’amatissimo ultimo capitolo della saga survival horror di Capcom.

L’edizione di quest’anno è stata notevolmente ridimensionata rispetto agli scorsi anni, tant’è che è stato deciso di non realizzare nemmeno una diretta streaming, ma l’annuncio è stato comunque seguito con interesse dagli utenti in tutto il mondo.

Proprio ieri erano stati assegnati i Partner Awards e gli Special Awards, con alcune selezioni sorprendenti: i premi però più attesi dal pubblico erano i Grand Awards, che incoronano i giochi asiatici che hanno avuto il maggior successo a livello di vendite e di pubblico.

Come segnalato da Twinfinite, la cerimonia ha deciso di premiare i tre migliori giochi dell’anno su PlayStation realizzati sul territorio asiatico, in grado dunque di ottenere il maggior numero di vendite e incassi, anche da contenuti aggiuntivi.

PlayStation Awards 2021: i migliori giochi dell’anno

Senza ulteriori indugi, vi sveliamo dunque i migliori giochi dell’anno scelti da PlayStation Awards 2021: la classifica non è stata eseguita in ordine di popolarità o di vendite, dato che sono stati premiati alla stessa maniera.

Genshin Impact

Resident Evil Village

eFootball PES 2021 Season Update

Per Genshin Impact si tratta dunque di un riconoscimento estremamente importante: il free-to-play ideato da miHoYo è riuscito a conquistare in breve tempo pubblico e critica anche grazie alla disponibilità su PlayStation, che gli ha permesso di attirare un pubblico considerevole.

Per Resident Evil Village si tratta invece di un altro grande riconoscimento come Gioco dell’Anno, che potrà essere di buon auspicio anche per eventuali premiazioni future: il successo dell’ottavo capitolo fa anche ben sperare per il futuro della serie.

Infine, PES 2021 ha bisogno di poche presentazioni: la serie calcistica di Konami ha subito un bruttissimo incidente di percorso con eFootball, ma questo nulla toglie ai buoni risultati del predecessore, soprattutto nel territorio asiatico.

Di seguito troverete il video celebrativo dedicato al titolo realizzato da Capcom, ma sul canale ufficiale di PlayStation Japan potrete trovare anche quelli dedicati a Genshin Impact e PES 2021:

Ricordiamo che non è la prima volta che Resident Evil Village riesce a trionfare come gioco dell’anno: il survival horror aveva infatti già trionfato ai Golden Joystick Awards.