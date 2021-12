PlayStation Awards 2021, annunciati i primi vincitori (e sono sorprendenti)

Sony ha appena annunciato i primi vincitori dei PlayStation Awards 2021, la cerimonia di premiazione che celebra i risultati ottenuti dai videogiochi nel territorio giapponese.

A differenza di quanto accaduto negli scorsi anni, nel quale è stato possibile assistere a una vera e propria presentazione, la casa di PlayStation e DualSense ha scelto per l’edizione 2021 di ridimensionare notevolmente gli awards, annunciando semplicemente i vincitori sui propri account social.

Questo significa dunque che non è stato possibile seguirli in diretta, anche se occorre sottolineare che le premiazioni non si sono ancora ufficialmente concluse.

Come riportato da Twinfinite, sono infatti stati attualmente assegnati solo i Partner Awards e gli Special Awards: mancano invece ancora i vincitori dei Grand Awards, quello che può essere considerato i premio più importante della cerimonia.

Ricordiamo che i Partner Awards servono a offrire un riconoscimento ai videogiochi sviluppati nelle regioni asiatiche che non solo hanno ottenuto un discreto successo a livello di vendite, ma hanno anche riscontrato numeri importanti come giocatori attivi.

PlayStation Partner Awards 2021: i vincitori

Di seguito troverete dunque tutti i vincitori annunciati dei PlayStation Partner Awards 2021, celebrati dalla divisione giapponese di Sony:

Tales of Arise

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Final Fantasy XIV

Mobile Suit Gundam Battle Operation 2

NieR Replicant ver.1.22474487139…

A trionfare sono state dunque Square Enix e Bandai Namco, rispettivamente con tre e due titoli a testa: il mercato giapponese ha dunque confermato ancora una volta la grandissima popolarità di franchise come Final Fantasy e Gundam, che hanno raccolto un grande numero di giocatori e vendite.

Un enorme successo anche per Tales of Arise, l’ultimo capitolo della serie che si è fatto particolarmente apprezzare per il suo gameplay rinnovato, e per il remake NieR Replicant, forte della grande popolarità di Automata.

Gli Special Awards sono stati invece consegnati a Apex Legends, per essere il gioco sviluppato fuori dal Giappone ad aver ottenuto il maggior numero di incassi nel territorio asiatico, Sakuna of Rice and Ruin per il titolo indie giapponese di maggior successo e, infine, Devil May Cry 5 Special Edition per aver ottenuto i risultati di maggior rilievo durante il lancio di PS5.

Di seguito potete invece trovare il video realizzato da Sony per celebrare i primi vincitori dei PlayStation Awards 2021:

Domani 3 dicembre 2021 saranno invece assegnati gli attesissimi Grand Awards: vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine qualora arrivassero ulteriori novità.

Chissà quali saranno reputati dunque i migliori giochi dell’anno: lo scorso anno a trionfare erano state tante esclusive PlayStation tra le più amate.

In ogni caso, si tratta di un piacevole antipasto in attesa dell’arrivo di The Game Awards 2021: tra i candidati a Game of the Year ci sono anche due esclusive PS5.