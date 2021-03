PlayStation Arabia annuncia una ‘sorpresa’: di cosa si tratta?

Sony ha da poco tenuto uno State of Play in cui a rivelato i giochi in arrivo su PS5 (e PS4) nei prossimi mesi dell’anno (perlomeno, quelli delle terze parti). Sembra però che il colosso giapponese abbia in serbo altre sorprese che verranno annunciate molto presto.

L’account Twitter ufficiale di PlayStation Arabia ha infatti pubblicato un misterioso teaser solo poche ore fa, nel quale viene preannunciato qualcosa di non meglio identificato. Potete vederlo coi vostri occhi nel tweet sottostante (via mp1st).

Il testo in arabo recita: “Abbiamo una sorpresa per voi in arrivo”, mentre le immagini sembrano mostrare vari oggetti formati da un codice binario (tra cui un coltello, un corvo e quella che sembrerebbe essere una gamba umana) e sopra la scritta “inserire password”.

Ovviamente, c’è la possibilità più che concreta che questa “sorpresa” sia solo ed esclusivamente rivolta ai giocatori PlayStation con base in Medio Oriente, anche se questa eventualità appare comunque piuttosto improbabile.

Ma non è tutto: Sony ha anche rilasciato un trailer dedicato ai migliori titoli multiplayer giocabili da ora su PS5 (via PushSquare), tra cui troviamo spezzoni tratti da NBA 2K21, Sackboy: A Big Adventure, FIFA 21, DIRT 5, Overcooked: All You Can Eat Edition e Call of Duty: Black Ops Cold War.

Trovate il filmato in questione come di consueto, nel player poco più in basso.

PS5 è disponibile sul mercato europeo – nonostante le scorte limitate – dal 19 novembre 2020 in due modelli: quello standard e quello Only Digital (ovviamente senza lettore Blu-ray Disc). Se desiderate saperne di più sulla console Sony dovete solamente dare un’occhiata alla nostra video recensione per conoscere ogni informazione sull’universo di PlayStation 5.