PlayStation annuncia una partnership per un’esclusiva PS5 multiplayer

PlayStation ha annunciato oggi una partnership per una nuova esclusiva PS5 che sarà dedicata agli appassionati di multiplayer.

Si tratta della seconda collaborazione per Sony con uno studio indipendente, dopo la chiusura dell’accordo di publishing con Haven di Jade Raymond.

Il gioco è attualmente in sviluppo presso Firewalk Studios, un team creato nel 2018 e parte della famiglia di ProbablyMonsters.

Il team può contare su talenti come il game director Ryan Ellis, creative director di Destiny, ed Elena Siegman, executive producer con esperienze su Guitar Hero, BioShock Infinite e Destiny.

Membri dello studio hanno lavorato a Mass Effect e Apex Legends, mentre vengono menzionati anche Phantasy Star Online e Call of Duty come giochi amati dalla squadra.

«Oggi, siamo entusiasti di annunciare una partnership con Sony Interactive Entertainment per il nostro nuovo gioco originale multiplayer», leggiamo in una dichiarazione di Tony Hsu, studio head, su PlayStation Blog.

«Per il nostro team, l’opportunità di creare nuovi mondi e ispirare altri momenti incredibili per i giocatori intorno al mondo è il fuoco e l’ambizione che ci fa andare avanti. Il team di PlayStation ha un profondo amore e rispetto per il medium dei videogiochi, e i migliori expertise e capacità al mondo per aiutarci a rendere grandi ambizioni una realtà. Siamo già duramente al lavoro sullo sviluppo e ci stiamo divertendo un sacco mentre giochiamo il nostro titolo come team».

La partnership sta andando avanti – a quanto apprendiamo – già da due anni, per cui i tempi per la presentazione del titolo non dovrebbero essere troppo lontani.

La firma con la software house indipendente segue le indiscrezioni legate agli sviluppi della libreria di esclusive PlayStation.

Su PS5, infatti, sarebbe in arrivo un remake di The Last of Us a firma Naughty Dog, mentre un atteso seguito sarebbe stato scartato.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Days Gone 2 sarebbe stato cancellato e Bend Studio, dopo diverse peripezie, sarebbe impegnata su una nuova IP.

Un momento di cambiamenti nella casa giapponese, anche nel modo in cui i suoi titoli vengono commercializzati, come confermato di recente dal dietrofront su PlayStation Store.