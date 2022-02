PlayStation esulta per le recensioni di Horizon: Forbidden West: «un gioco meraviglioso»

Il 14 febbraio è arrivato e, con lui, è arrivato il momento delle video recensioni di Horizon: Forbidden West. L’atteso ritorno di Aloy, ve lo abbiamo già raccontato ampiamente nel nostro articolo, è un open world ricchissimo di possibilità e che prende, estende e stratifica tutto quello che di buono faceva l’originale Horizon: Zero Dawn.

Se tornassi al primo titolo, come scritto la recensione, ora lo troverei abbozzato, quasi un embrione di un’idea di gioco, rispetto al suo predecessore. È per questo che abbiamo deciso di premiare il lavoro di Guerrilla Games con una valutazione di 9,1/10, come potete leggere nell’articolo completo (e senza spoiler).

Al momento, secondo l’aggregatore Metacritic il gioco ha una media voto di 89/100 su 92 recensioni, mentre Opencritic calcola una media di 88/100, per gli appassionati delle statistiche.

La calda accoglienza riservata al ritorno di Aloy ha scaldato il cuore anche a Hermen Hulst, l’ex Guerrilla ora a capo di PlayStation Studios, che ha celebrato il risultato sul suo account Twitter:

«Sono così felice di leggere tutte queste splendide lodi per un gioco meraviglioso realizzato da un team fantastico!»

so happy to read all this wonderful praise for a gorgeous game made by a fantastic team! @Guerrilla #HorizonForbiddenWest pic.twitter.com/F9Ju8mB5Yk — Hermen Forbidden Hulst (@hermenhulst) February 14, 2022

Il commento di Hulst è accompagnato anche da altri che arrivano direttamente da Guerrilla: il director Mathijs de Jonge ha scritto che «mentre le recensioni vengono pubblicate, volevo solo dire che sono incredibilmente orgoglioso di quello che siamo riusciti a creare, ancora di più in queste circostanze speciali. Grazie a tutti quelli coinvolti!».

As reviews are rolling in, just wanted to say that I’m incredibly proud of what we managed to create, even more so during these special circumstances. Big thanks to everyone involved! #HorizonForbiddenWest pic.twitter.com/kP7dZtDcTr — Mathijs de Jonge (@dejongemathijs) February 14, 2022

Il riferimento è ovviamente all’aver portato avanti lo sviluppo del gioco nel periodo della pandemia, che ha reso sicuramente più difficili le cose, rispetto alle abitudini passate.

Anche Angie Smets, produttrice esecutiva del gioco, esulta per il traguardo raggiunto da Aloy nell’Ovest Proibito:

«Sono sulla luna per queste splendide review che stanno arrivando… mi sento incredibilmente grata per aver lavorato con questo team dal talento incredibile. Non potrei essere più orgogliosa di tutti!».

Over the moon reading all these wonderful reviews coming in… Feeling immensely grateful to work with this incredibly talented team.

Couldn’t be more proud of everyone @Guerrilla ❤️#HorizonForbiddenWest pic.twitter.com/IRU3gTV8JP — Angie Smets (@AngieSmets) February 14, 2022

L’appuntamento con Horizon: Forbidden West rimane fissato per il 18 febbraio su PS4 e PS5. Nell’attesa, potete sempre dare una ripassata alla storia del primo gioco, a cui questo capitolo si collegherà in modo particolarmente significativo.