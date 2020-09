PlayStation 5: un leak potrebbe aver svelato prezzi, pre-order e giochi di lancio

Mancano ormai davvero poche ore a scoprire i dettagli su PlayStation 5, la console di prossima generazione di casa Sony che arriverà entro la fine dell’anno sul mercato. Mentre l’appuntamento è fissato per le ore 22.00 – ma ci troverete dalle ore 21.00 su Twitch per seguirlo insieme a Domenico e Pasquale – arriva dalla Francia quello che potrebbe essere un corposo e importante leak, che sarebbe partito dalla catena di rivendita Micromania.

Vale la pena sottolineare che quest’ultima nega di aver lasciato trapelare queste informazioni – quindi vi raccomandiamo di trattarle come voci di corridoio fino a prova contraria, che a questo punto non dovrebbe tardare ad arrivare.

PlayStation 5 arriverà a fine 2020

Il possibile prezzo e i pre-order di PS5

Secondo quanto apprendiamo dalle fonti transalpine, i prezzi di PlayStation 5 sarebbero quelli dei rumor emersi già nei giorni scorsi: si parlerebbe di 499€ per PS5 e di 399€ per PS5 Digital Edition.

La stessa fonte legata al rivenditore avrebbe rivelato che i pre-order sarebbero a dir poco imminenti: si parla delle 9.00 del mattino (orario francese, e quindi anche nostrano) del 17 settembre. Se fosse vero, significherebbe che Sony aprirebbe i pre-ordini domani mattina.

Tra i dettagli emersi in questo leak, Micromania avrebbe previsto il pre-order di una console per cliente per evitare che qualcuno se ne porti a casa troppe lasciando sguarniti gli altri consumatori. Inoltre, avrebbe calcolato di esaurire le suddette scorte nel giro di quattro giorni – perché non ci sarebbe un’abbondanza di PS5, in Francia. Rimarrebbe da vedere, se venisse confermato, quale sarebbe la situazione della distribuzione in Italia, considerando i rumor dei giorni scorsi. Nuove scorte sarebbero comunque attese tra dicembre e gennaio, sempre secondo la fonte.

Demon's Souls sarà uno dei giochi di lancio di PS5?

La possibile line-up di lancio di PS5

La medesima fonte francese anticipa che ci sarebbero quattro giochi first-party disponibili per il pre-ordine al lancio della console. Il primo, già confermato ufficialmente, è Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Il secondo sarebbe Destruction All-Stars, il terzo Sackboy Adventures. Il quarto, infine, in accordo con recenti indiscrezioni, sarebbe Demon’s Souls Remake.

Bonjour, nous avons démenti ces informations. — Micromania-Zing (@Micromania_Fr) September 16, 2020

Ancora una volta, considerando che Micromania ha negato di aver lasciato trapelare queste informazioni, vi raccomandiamo di non considerarle come ufficiali fino a quando Sony non si pronuncerà in merito.

Il consiglio è quello di non perdere di vista le nostre pagine per rimanere aggiornati in tempo reale su tutti gli annunci che arriveranno dall’evento dedicato a PS5.