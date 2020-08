Demon’s Souls già valutato in Corea, potrebbe essere un gioco di lancio di PS5

Come discutevamo lo scorso mercoledì, allo stato attuale non sappiamo ancora quando precisamente PlayStation 5 farà il suo debutto sul mercato, né quale sarà il suo prezzo di listino. Tuttavia, la console next-gen ha già visto la conferma del fatto che Spider-Man: Miles Morales sarà uno dei suoi giochi first-party al lancio, mentre per il third party Deathloop, di Arkane Studios, ci sarà da aspettare. Quali altri giochi potrebbero accompagnare PS5 sugli scaffali? Forse, il remake di Demon’s Souls.

Demon's Souls è stato annunciato all'evento PS5 dello scorso giugno

La notizia arriva dalla Corea del Sud, dove il gioco – come notato dagli occhi di falco del nostro collega Sal Romano di Gematsu – è stato già preso in analisi dall’ente locale che valuta i contenuti di un titolo per indicare la fascia d’età ideale per la loro fruizione. In sintesi, il corrispondente del nostro PEGI.

L’analisi è stata depositata lo scorso 13 agosto e, se questo non dice forse granché, a far andare le farfalle nello stomaco ai fan dei soulslike è il fatto che solamente un altro gioco in Corea sia già stato valutato, nella line-up PS5, ed è proprio Miles Morales.

È quindi possibile che una valutazione così tempestiva possa essere legata proprio a un lancio abbastanza prossimo, anche se sono solo deduzioni e attendiamo che siano le voci ufficiali a pronunciarsi in merito.

Missed this last week, but Demon's Souls was rated in Korea on August 13 https://t.co/wG2n5vGR1U pic.twitter.com/5teyeQFVnl — Gematsu (@gematsucom) August 20, 2020

