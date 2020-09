PlayStation 5: in attesa dei pre-ordini, la console rispunta su Amazon

Tanti rumor si sono inseguiti anche questa settimana, alludendo a una possibile e imminente apertura dei pre-ordini di PlayStation 5 che, almeno per il momento in cui battiamo queste righe, non c’è stata. Mentre Microsoft ha definitivamente scoperto le sue carte, rivelando prezzi, data d’uscita e apertura dei pre-ordini (il 22 settembre) per le sue Xbox Series S e Xbox Series X, Sony è ancora chiusa nel suo silenzio e molti appassionati sono in attesa che si sbilanci, per decidere cosa fare di fronte alla next-gen.

Tuttavia, in queste ore la divisione italiana del rivenditore Amazon sembra aver dato vita a qualche movimento tumultuoso relativo alla console di prossima generazione del produttore giapponese. Vi avevamo segnalato tempo addietro, infatti, della sua comparsa sulle pagine di Amazon, con la console che però non compariva quando si cercava “PlayStation 5”, o “PS5”.

Tuttavia, al di là del fatto che ora la console su Amazon sia anche indicizzata tra le ricerche su Google, fino a poche ore fa alcuni lettori ci hanno segnalato che compariva anche tra i risultati di ricerca all’interno del rivenditore stesso, quando si andava a inserire come chiave di ricerca PS5. Questo, prima che per qualche motivo il sito si aggiornasse di nuovo, tagliando nuovamente la pagina del pre-order dai risultati di ricerca.

Se si tratti di una manovra che possa alludere a lavori in corso per una imminente apertura dei pre-ordini o meno, a questo punto, è difficile a dirsi: nei giorni scorsi, infatti, avevamo assistito a diverse anticipazioni dal Regno Unito che alludevano a un’apertura delle prenotazioni che mirava al 10 settembre – che però è stato ieri, e siamo abbastanza sicuri che non si siano aperti i pre-order di alcunché, a tema PS5.

Non ci resta che rimanere in attesa di ulteriori novità da parte di Sony, che proporrà a sua volta la next-gen in due modelli: il primo sarà quello della console standard, dotata di lettore ottico, il secondo quello della variante Digital, che ne sarà invece priva. Entrambe condivideranno invece la medesima scheda tecnica, al contrario di Xbox Series X e di Xbox Series S. Ignoti, per il momento, i prezzi a cui saranno commercializzate.