PlayStation 5: sito britannico rivela quando saranno aperti i pre-ordini

Nelle scorse ore, avevamo assistito ad anticipazioni che volevano i pre-ordini di PlayStation 5 essere ormai dietro l’angolo, con un annuncio importante che sarebbe previsto per la giornata di domani. A quanto pare, è arrivata una ulteriore conferma: il sito britannico Truly Exquisite, di cui vi parlammo diverso tempo addietro per la sua peculiare PlayStation 5 in oro a 24K, ha infatti confermato la data in cui potrà aprire le prenotazioni per PS5, di fatto allineandosi a quanto anticipato questa mattina da altre fonti.

Secondo il marchio di lusso, infatti, potrete prenotare la vostra console in oro dal 10 settembre – e ha senso che questa data sia stata fatta combaciare con quella dei pre-ordini anche per l’edizione standard della console, oltre che per quella griffata. Qualora vi interessasse questa nello specifico, comunque, sappiate che la versione in oro solo digital costerà £7.999, quella con lettore £8.099.

Rimaniamo ora in attesa della data di domani per scoprire se effettivamente Sony deciderà di annunciare per il giorno dopo l’apertura dei pre-ordini, quindi non perdete di vista le pagine di SpazioGames per nessun motivo.