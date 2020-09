PlayStation 5: i preorder partiranno ufficialmente domani!

Poco fa, Sony ha finalmente svelato la data di uscita (o sarebbe meglio dire le date) e i prezzi ufficiali di PS5, prevista per il prossimo mese di novembre.

Ora, via Twitter, la compagnia ha anche confermato che i preordini della console next-gen prenderanno il via a partire dalla giornata di domani, 17 settembre 2020.

PS5 pre-orders will be available starting as early as tomorrow at select retailers.

