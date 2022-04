PlayStation 5 è introvabile ma è già un grande successo di vendite

PlayStation 5, dopo ben più di un anno dalla sua uscita, rimane ancora pressoché introvabile.

Dalla fine del 2020 la next-gen targata Sony è stata l’oggetto del desiderio della maggior parte dei giocatori, che farebbero carte false pur di accaparrarsene una.

La mancata reperibilità della console dotata di DualSense (che trovate su Amazon nella sua colorazione Cosmic Red) deriva da diversi fattori che ormai conosciamo: la carenza di componenti che ha interessato anche molti altri apparecchi tecnologici, la pandemia e chi più ne ha più ne metta.

Mentre Sony sta cercando di porre fine al fastidioso problema del bagarinaggio, sembra però che PS5 stia raggiungendo dei record importanti in termini di vendite, nonostante per molti rimanga ancora un miraggio.

Come affermato da Christopher Dring di GamesIndustry.Biz (via Gamesradar), nel Regno Unito PlayStation 5 sta vendendo molto, e ha appena superato i numeri del Nintendo 64.

In un post su Twitter Dring afferma: «se solo ci fossero più scorte, vedremo battuti dei grandi record a questo punto. Abbiamo una lunga generazione davanti a noi».

PS5 is now bigger than the N64 in the UK, and is closing in on the GBA. Xbox Series S/X overtook the GameCube a few months back. If only there was more stock, we'd be seeing some serious records breaking here. Long generation ahead

— Christopher Dring (@Chris_Dring) April 5, 2022