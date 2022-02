PlayStation 3 dice addio al Giappone: Sony termina il supporto alla console

Dopo tanti anni di onorato servizio, PlayStation 3 diventa ufficialmente una console obsoleta anche in Giappone.

La console che ospitò, tra gli altri, capolavori come Metal Gear Solid 4, è ormai considerata retrogaming da tantissimo tempo.

PlayStation 3 aveva ricevuto, a sorpresa, anche un aggiornamento firmware sul finire del 2020, mentre PS4 continuava ad essere la regina del mercato.

Un periodo che sembra lontano un’infinità di anni, se pensiamo che a breve PlayStation potrebbe addirittura presentare il suo Game Pass.

Nonostante ne sia uscita sconfitta nel confronto con Xbox 360, PlayStation 3 è stata una console molto importante per Sony.

Ma tutte le cose belle finiscono, anche perché PlayStation 5 sta giustamente ingranando, e la vecchia console viene abbandonata definitivamente in Giappone.

Come riporta VGC, la divisione nipponica di Sony ha annunciato l’abbandono del supporto alla console nel territorio del Sol Levante.

In un tweet pubblicato dall’account ufficiale, la compagnia ha scritto:

«Per via dell’esaurimento dell’inventario delle parti, non saremo più in grado di fornire un servizio post-vendita per PlayStation 3 e tutte le periferiche a partire dal 30 aprile 2022.»

Cosa significa, nel concreto? Non ci sarà più supporto tecnico per la console e le sue periferiche, che verranno lavorate dal servizio clienti solo fino alla data indicata.

Oltre a non essere più in produzione da anni, ovviamente, in Giappone non sarà più possibile ricevere assistenza per PlayStation 3 dal punto di vista tecnico.

Niente di strano ovviamente, considerati gli anni che sono passati dalla sua uscita. Ormai è tempo di guardare al futuro, che risiede in progetti come PlayStation VR 2, recentemente presentato.

Per non parlare di PlayStation Now, il servizio di streaming che anche a marzo si aggiornerà con tantissimi, nuovi titoli.

Così come PlayStation Plus, che sempre a marzo fornirà a tutti gli abbonati la solita lista di giochi gratuiti, per PS4 e PS5.