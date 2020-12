I 10 giochi dell’anno di Jason Schreier (e le assenze eccellenti si sprecano)

Jason Schreier, nota penna del giornalismo videoludico americano, ha stilato una lista dei suoi 10 giochi dell’anno in ordine sparso.

Considerando il valore del nostro collega e dei suoi report che hanno spesso messo in risalto le storture di un’industria incapace di confrontarsi in maniera sana con temi come il crunch, riteniamo sia il caso di mostrarveli come pubblicati sul portale Bloomberg.

I giochi sono stati inseriti in ordine sparso, per cui non si può parlare di una classifica in senso stretto; curiosamente ma non troppo, considerando la lunga querelle del giornalista con Naughty Dog, non figura in lista The Last of Us Part II.

Similmente non figura in elenco neppure Cyberpunk 2077, tra i più acclamati dell’ultimo decennio ma oltremodo discusso per le sue problematiche tecniche, ma anche in quel caso sono note le discussioni di Schreier con CD Projekt RED.

Queste le scelte di Jason Schreier:

Hades

Final Fantasy VII Remake

Call of the Sea

Demon’s Souls

Assassin’s Creed Valhalla

Fall Guys: Ultimate Knockout

Paper Mario: The Origami King

Bugsnax

Ori and the Will of the Wisps

Jackbox Party Pack 7

Vi ricordiamo che potete esprimere le vostre preferenze in fatto di giochi dell’anno anche su SpazioGames: qui trovate tutti i dettagli per partecipare.