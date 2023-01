Phil Spencer ai dirigenti: «è nostro compito proteggere la gioia collettiva»

Gli interventi di Phil Spencer sono spesso molto interessanti e, quello che ha tenuto in occasione di una recente celebrazione, contiene molti spunti notevoli.

Il boss di Xbox che ha spinto per la diffusione di Game Pass, a cui potete abbonarvi tramite Amazon, spesso si è trovato a condividere la sua visione dell’industria.

Molto nette le sue dichiarazioni riguardo il metaverso e tutto quello che ne concerne, per cui non ha usato parole affatto dolci, per così dire.

Interessanti anche le curiosità dello sviluppo dei giochi Xbox, quando Spencer era così sorpreso da Flight Simulator che non pensava potesse essere reale.

In occasione dei 12esimi New York Game Awards, Phil Spencer ha sfruttato l’occasione per fare un lungo ragionamento nel suo discorso di ringraziamento (come riporta VGC)

Spencer è spesso molto corretto anche con gli avversari, propositivo e speranzoso riguardo il mondo dei videogiochi, e in questo caso non lo è stato di meno.

Sottolineando la necessità che i videogiochi portino gioia in un momento in cui “c’è molta più disperazione nel mondo”, Spencer ha affermato che spetta ai leader aziendali garantire che i giocatori ricevano questa gioia invece di sperimentare più negatività.

«Oggi, come creatori, leader, costruttori di mondi, la nostra più grande responsabilità è ispirare e invitare alla gioia» ha esordito Phil Spencer, continuando poi:

«Halo, God of War, Vampire Survivors, Peppa Pig – giochi grandi, giochi piccoli, giochi indie per dispositivi mobili – ognuno è progettato per offrire un’infusione di gioia nel bel mezzo delle nostre vite, per darci tanta gioia che le persone vogliono parlare a riguardo, per condividerlo.»

Il passaggio più interessante riguarda sicuramente i dirigenti che, nel momento storico in cui Ubisoft ha stravolto l’industria con le ultime notizie, suona molto azzeccato:

«Ai leader aziendali: siamo chiamati ad avere il coraggio di proteggere e coltivare questa gioia collettiva. Siamo chiamati a incubare queste esperienze, crearle e farle crescere.»

Una situazione che anche i dipendenti di Ubisoft capiscono bene, visto che sono entrati in rivolta dopo le recenti dichiarazioni.