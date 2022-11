Neanche Phil Spencer credeva che Flight Simulator fosse così bello

Il ritorno di Flight Simulator su PC e Xbox Series X|S è stato anche una prova di forza dal punto di vista tecnico, talmente tanto da sorprendere Phil Spencer.

Il titolo che è presente anche su Xbox Game Pass, a cui potete abbonarvi anche tramite Amazon, come tutte le esclusive Microsoft.

Le quali arriveranno copiose nel 2023, come ha specificato proprio il boss di Xbox di recente.

E mentre Flight Simulator (qui trovate la nostra recensione) festeggia il suo 40esimo anniversario, Phil Spencer racconta il suo primo approccio con il gioco.

Pilotare un aereo di linea è ancora più complesso per la maggior difficoltà di manovra.

Flight Simulator ha avuto il pregio, dalla sua, di mettere in scena un impianto grafico davvero imponente. Cosa che ha colpito anche Phil Spencer.

Come riporta VGC, infatti, il responsabile del titolo Jorg Neumann, ha svelato come il responsabile di Xbox ha reagito quando ha visto per la prima volta il simulatore di volo.

La reazione, riporta Neumann, è stata molto sobria perché Phil Spencer disse che “non era possibile, c***o” che il gioco potesse girare in tempo reale.

Dal modo in cui Phil Spencer ha reagito a Flight Simulator, Neumann sapeva di avere per le mani qualcosa di buono:

«Quando l’ho presentato per la prima volta, la primissima demo che ho mostrato a Phil era Seattle in 3D. Ho sorvolato il Microsoft Campus – letteralmente l’edificio in cui stavamo parlando – e lui mi ha detto, “perché mi stai mostrando un video di Seattle?”. A quel punto avevo capito che c’eravamo.»

Proprio questo suo modo di replicare la Terra è stato, secondo Neumann, il selling point del titolo e il motivo del suo successo.

Parlando di Phil Spencer, di recente il boss di Xbox ha parlato di Call of Duty e PlayStation, prendendosi un inaspettato impegno a lungo termine.

Spencer ha anche parlato dell’andamento economico di Xbox Series X|S, console che a quanto pare vengono vendute in perdita.