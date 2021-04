Super League, fan simula le conseguenze in 25 anni su Football Manager

L’avvento di una Super League, malgrado gli entusiasmi e le critiche ricevute in un primo periodo, è ormai sfumato.

La competizione organizzata dai club più ricchi del mondo avrebbe visto la partecipazione di Inter, Milan e Juventus e la presenza di altre squadre fondatrici pronte ad affrontarsi all’interno di un torneo d’élite nuovo di zecca.

Andrea Agnelli, presidente della Juventus e vice presidente della neonata (e già naufragata) competizione, ha parlato con La Repubblica di come la Super League sia nata per competere con i videogiochi, che a suo dire sarebbero i veri «centri di attenzione dei ragazzi di oggi».

I videogiocatori, eccitati e turbati dall’arrivo della nuova e inaspettata competizione, si erano comprensibilmente posti delle domande su quale sarebbero state le sorti delle loro serie calcistiche preferite, chiedendo addirittura a Konami di acquistare immediatamente la licenza della nuova lega di calcio.

PES 2021.

Ai microfoni di Eurogamer.net si è parlato di come la Super League avrebbe potuto influenzare il calcio nel corso dei prossimi venticinque anni tramite l’interessante esperimento di un giocatore del manageriale calcistico Football Manager 2021.

Se la Super League fosse divenuta realtà, e la UEFA avesse dato seguito alle sue “minacce”, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal e Spurs sarebbero state eliminate dalla Premier League.

Allo stesso modo, Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid non avrebbero più fatto parte della Liga Spagnola.

Consapevole di queste conseguenze, il giocatore RedditorFlyinPingoo ha rimosso manualmente le squadre dalla stagione 2020/2021 e le ha “mandate in vacanza” per i prossimi 25 anni, lasciando il computer ad occuparsene.

L’utente ha poi proseguito con l’inserimento delle sei squadre della Premier League all’interno di leghe semiprofessionistiche, finendo per affossarle economicamente e a livello di reputazione, assicurandosi che non riuscissero a risollevarsi.

Nella situazione ipotizzata da RedditorFlyinPingoo, il Southampton avrebbe vinto la Premier League per quindici volte, perdendo quattro finali di Champions League nel corso di sei anni.

Nell’ultima stagione (e quindi nel venticinquesimo anno di “vacanza obbligata”) il Norwich avrebbe vinto la Premier League e Lionel Messi sarebbe passato dal Barcellona al club cinese Shandong, prima di arrivare al PSG, per poi finire ad allenare l’S.D. Huesca con uno stipendio €6.000 a settimana.

L’esperimento del videogiocatore testimonia come l’ormai tramontata Super League continui a far sognare i fan dei titoli calcistici, manageriali o meno che siano: c’è infatti chi si è esibito in una creativa protesta con l’utilizzo della cover di GTA per deridere alcuni tra i fondatori della nuova competizione.

Anche gli stessi club non si sono sottratti dal dire la loro in modo creativo: una squadra ha “sfruttato” PES per sfottere sia il Liverpool che l’intera Super League Europea.

Le speranze e i timori legati alla nuova lega sono ormai acqua passata, e adesso i videogiocatori possono tornare a dormire sonni tranquilli in attesa dei nuovi titoli calcistici come eFootball PES 2022 che tornerà ad essere un gioco completo, differenziandosi dalla versione 2021, uscita come season update.

I fan degli eSport saranno lieti di sapere che il Comitato Olimpico Internazionale tiene sempre più in considerazione le discipline virtuali, come testimoniato dal recente riconoscimento di Gran Turismo e di altri giochi come dei veri e propri sport olimpici.