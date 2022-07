Persona diventerà un film o una serie TV? SEGA è davvero interessata

Il franchise Persona è ormai diventato tra i più conosciuti e apprezzati del mondo videoludico: la saga JRPG propone infatti non solo un gameplay avvincente e dettagliato, ma anche una storia ben curata che ben si sposerebbe con altri medium.

SEGA e Atlus sembrano essere ben consapevoli del grande potenziale di questa IP, che è già stata in grado di raggiungere un pubblico molto più vasto grazie al successo di Persona 5 (potete acquistare l’edizione Royal in consegna rapida su Amazon) e che, presto, potrebbe arrivare a trasformarsi in una serie TV o un film.

Sebbene il quinto capitolo abbia già ricevuto un adattamento anime, in questo caso SEGA non ha nascosto tutto l’interesse nel poter eventualmente trasformare Persona in una versione live-action, seguendo così l’esempio e i risultati ottenuti da Sonic the Hedgehog.

Del resto, dopo che Sonic 2 ha stabilito un nuovo record per i film tratti dai videogiochi, non dovrebbe essere sorprendente scoprire che il publisher giapponese abbia deciso di puntare seriamente sugli adattamenti live-action per espandere le proprie proprietà videoludiche.

In un’intervista rilasciata a IGN.com, il lead producer del film e dell’imminente serie Netflix dedicate proprio a Sonic, Toru Nakahara, ha infatti confermato che SEGA è estremamente interessata a trasformare nuove IP in adattamenti videoludici, facendo riferimento proprio a Persona come uno dei franchise che sarebbero più adatti:

«I mondi di Atlus sono ricchi di alta drammaticità, uno stile all’avanguardia e personaggi avvincenti. Storie come quelle provenienti dal franchise Persona trovano il favore dei nostri fan e vediamo questa come un’opportunità di espandere la lore in un modo che nessuno ha mai visto — o giocato — prima d’ora. SEGA e Atlus stanno lavorando, insieme, per portare in vita queste storie e i loro mondi attraverso nuovi medium per un nuovo pubblico».

Il publisher non ha voluto attualmente confermare con quali compagnie sarebbe interessata lavorare, sottolineando però che sta attualmente sondando il terreno con diverse aziende e producer proprio per nuove serie TV e film live-action.

In base all’intervista rilasciata da SEGA, sembra dunque non solo che Persona possa essere uno dei franchise che possa essere pronto al grande salto live-action, ma che potrebbe essere un possibile apripista per ulteriori apprezzate IP di casa Atlus.

Se dovesse davvero arrivare l’ufficialità di un film o serie tratto dalla serie JRPG, vedremo se SEGA e Atlus sceglieranno di realizzare una nuova storia o se adattare uno dei giochi più popolari: nel frattempo, a breve sarà possibile riscoprire i più importanti anche gratis su Xbox Game Pass.