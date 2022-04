Perfino i Griffin stanno per arrivare in Fortnite

Fortnite continua a essere uno dei battle royale più famosi e giocati dalla community, e la sua fama si è accresciuta ancora di più grazie alle continue collaborazioni e crossover con i franchise più famosi del mondo dell’intrattenimento.

Negli anni sono stati aggiunte moltissime skin ispirate ai più disparati personaggi della cultura pop, come quella legata all’universo di Star Wars con Boba Fett, o quelle dedicate ai tanti eroi Marvel, che hanno invaso l’isola del gioco con cadenza regolare negli ultimi mesi.

Per non parlare dell’arrivo su Fortnite delle skin della saga di Assassin’s Creed (trovate Valhalla su Amazon a prezzo scontato), con la conferma recente del debutto di Ezio Auditore e Eivor.

Come era lecito aspettarsi, la famiglia del gioco Epic Games potrà allargarsi ancora di più, ospitando personalità decisamente illustri.

Durante l’ultima live stream dedicata agli approfondimenti sul nuovo motore grafico Unreal Engine 5, i fan più attenti di Fortnite hanno scovato un particolare che lascerebbe presagire un possibile arrivo nel titolo di personaggi amatissimi da videogiocatori e non.

Come potete notare dalle immagini che vi riportiamo di seguito, nel monitor mostrato si leggono dei nomi che indicano le possibili novità future di Fortnite.

Ne sono stati identificati soprattutto tre: Doom, Darth Vader e, finalmente, Family Guy.

During Epic Games' Unreal Engine livestream, people have spotted Fortnite folders named "Doom", "Family Guy", and "VADER" via @polaqwym pic.twitter.com/Mv037pfDOy — T5G (@Top5Gamingx) April 5, 2022

Sembra quindi che Peter Griffin potrebbe presto fare il suo ingresso nel famoso battle royale, e siamo certi che a la sua introduzione farebbe felici tantissimi giocatori.

I Griffin sono indubbiamente una delle sitcom animate statunitensi più amate dal pubblico, fonte inesauribile di battute storiche (oltre che di meme).

Presumiamo che il primo personaggio a essere aggiunto potrebbe essere proprio il capo famiglia Peter, ma in futuro anche gli altri membri cast potrebbero fare il loro ingresso tra i nomi che ormai Fortnite ospita.

Infine, per restare in tema Unreal Engine 5, sembra proprio che il nuovo corso della saga di The Witcher in UE5 sarà veramente straordinario.