Fortnite darà il benvenuto al personaggio Marvel del momento

Fortnite continua la sua corsa in questo 2022 davvero ricco di contenuti, a cui ora si sta per aggiungere un nuovo ingresso di un certo peso targato Marvel.

Non è la prima volta che il battle royale di Epic dà il benvenuto agli eroi della Casa delle Idee, sebbene ora il nuovo personaggio sarà davvero… magico.

Quindi, dopo l’arrivo di Spider-Man e dei suoi celebri villain, è arrivato il momento di un eroe che presto sbarcherà presto al cinema col secondo film da solista a lui dedicato.

Come reso noto dall’insider Shiina su Twitter, Doctor Strange potrebbe presto approdare nel gioco di battaglia reale più famoso e giocato di sempre.

«Fonti mi hanno detto settimane fa che Doctor Strange sarà la prossima collaborazione Marvel», ha spiegato il noto leaker del gioco Epic.

«Oggi, TaborTimeYT ha iniziato a solleticare l’interesse generale usando la parola ‘Strange’ molto spesso. La seconda stagione di Fortnite sarà fantastica, gente», ha concluso Shiina.

Ovviamente, al momento Epic non ha confermato questa nuova e interessante collaborazione con Marvel, la quale dovrebbe rivelarsi a ridosso dell’uscita nelle sale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, in uscita nelle prossime settimane.

Avete letto anche che il free-to-play ha da poco dato il benvenuto al nuovo update con un evento speciale che riguarda anche il personaggio Marvel di Spider-Man?

Restando in tema, il team di Epic Games ha annunciato da poco una nuova collaborazione a tempo limitato in vista dell’uscita della nuova avventura ambientata nell’universo di Borderlands.

Infine, di recente anche il celebre Ezio Auditore della saga di Assassin’s Creed è entrato nel titolo di Battaglia Reale, mandando in visibilio i fan della serie Ubisoft.

Il Monopoly di Fortnite è quella cosa che non sapevate di volere, soprattutto proposto a questo prezzo. Non fatevelo sfuggire per nulla al mondo.