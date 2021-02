Perfect Dark: lascia il design director del gioco AAAA di casa Xbox

Tempo di grandi manovre presso The Initiative, l’ambiziosissimo studio di casa Microsoft che sta lavorando alla nuova giovinezza di Perfect Dark. Attraverso il suo account Twitter, infatti, Drew Murray ha fatto sapere di aver lasciato il team dopo due anni, dopo che aveva svolto la mansione di design director.

«Dopo due anni in cui ho dato una mano a dare il via a The Initiative con Xbox per il reboot di Perfect Dark, è tempo per me di dare un commovente e dolce amaro addio al mio team di The Initiative» ha scritto Murray, che ringraziando i suoi colleghi ricorda che all’inizio «non sapevo che il gioco che avremmo fatto sarebbe stato Perfect Dark», confermando che c’era stato tantissimo mistero, perfino per gli addetti ai lavori, sul progetto a cui si sarebbe dedicato questo team di casa Xbox.

After two wild years helping start @TheInitiative @Xbox and rebooting #PerfectDark, it's time for me to say a tearful and bittersweet goodbye to my team at The Initiative.

(1/5) pic.twitter.com/LIY9AQDyTV — Drew Murray (@PlaidKnuckles) February 1, 2021

«Due anni dopo, abbiamo annunciato il franchise con un trailer che ancora mi dà i brividi. E, soprattutto, il team ha la visione e il talento per fare un ottimo lavoro con il gioco e il franchise» ha salutato l’ex design director.

Anche Phil Spencer, a capo della divisione Xbox, ha voluto ringraziarlo per il suo lavoro, augurandogli il meglio per il futuro.

Thanks for your work that helped build the foundation of @TheInitiative and Perfect Dark. All the best in your future Drew. — Phil Spencer (@XboxP3) February 2, 2021

Oltre che su Perfect Dark, in precedenza Murray aveva lavorato anche su videogiochi come Sunset Overdrive, Ratchet & Clank e Resistance, durante la sua permanenza presso Insomniac Games.

Vi ricordiamo che The Initiative è stato presentato dal gigante di Redmond come il primo studio AAAA al mondo per importanza delle ambizioni (e dei budget a disposizione). Va da sé, quindi, che quanto vedremo con Perfect Dark punterà a raggiungere nuovi standard: attendiamo di saperne di più e, mentre vi rimandiamo al video di annuncio ufficiale del gioco, vi ricordiamo di rimanere sulle nostre pagine per tutti gli aggiornamenti in merito.