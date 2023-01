Perché Silent Hill 1 non ha ricevuto un remake? Arriva la risposta

Quest’anno arriverà anche Silent Hill 2 Remake, il rifacimento di uno dei survival horror più iconici di sempre: ma perché è stato scelto di rifare il secondo e non il primo, storico capitolo?

La saga di casa Konami ha molto da dire, a molti anni dalla sua nascita.

Quindi, se il franchise potrebbe avere in serbo altre novità in futuro, sono in molti a domandarsi perché non si è ancora optato per un remake del primo episodio, uscito su PS One.

Come riportato da IGN Japan (via PSU), il producer della serie horror ha spiegato perché si è optato per un remake di SH2 invece di SH1.

Motoi Okamoto ha infatti rivelato perché Silent Hill 2 ha ricevuto un remake ufficiale al contrario del classico horror uscito sulla prima PlayStation nel lontano 1999.

Okamoto-san ha ammesso che alcune persone all’interno dell’azienda volevano optare in effetti per un remake di Silent Hill 1, ma alla fine il team ha deciso che il secondo gioco sarebbe stata una scelta migliore, in quanto la maggior parte delle persone lo identifica con un «vero horror psicologico».

«Quando abbiamo pensato a quale fosse l’identità di Silent Hill, siamo giunti alla conclusione che si tratta del vero horror psicologico della serie. E quando chiediamo alla gente cosa sia il vero horror psicologico, quasi tutti rispondono Silent Hill 2», ha spiegato Okamoto.

«Abbiamo deciso che se l’identità del marchio è l’horror psicologico, dovevamo iniziare con il rifacimento di Silent Hill 2. Naturalmente, alcune persone all’interno dell’azienda pensavano che sarebbe stato meglio iniziare con il primo, ma io volevo partite da questo progetto, qualcosa che simboleggiasse questa identità.»

Silent Hill 2 Remake è attualmente in sviluppo presso Bloober Team per PS5 e PC. Di recente il team di sviluppo ha spiegato quali sono gli aspetti che sono stati migliorati rispetto al capitolo originale.

Ma non solo: alcuni giorni fa è emerso anche il misterioso Silent Hill The Short Message, ennesimo presunto progetto dedicato al franchise di Konami.

